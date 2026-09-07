El diputado de Renovación Popular, José Baella, respaldó la designación del general Fredy López como comandante general de la Policía Nacional tras la salida de Óscar Arriola. El legislador consideró que el cambio de jefe policial no resolverá por sí solo el problema de inseguridad que enfrenta el país.

En entrevista con Canal N, Baella sostuvo que el Gobierno debe adoptar medidas contra las organizaciones criminales sin depender necesariamente de la aprobación de facultades legislativas. También planteó revisar normas y reforzar el control de los establecimientos penitenciarios.

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José Baella, diputado de Renovación Popular, consideró que la experiencia de Fredy López ayudará a fortalecer la institución.



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¿Qué dijo sobre la renuncia de Óscar Arriola?

El parlamentario señaló que Arriola habría dejado el cargo en medio de presiones políticas, aunque destacó su trayectoria como investigador policial y lo calificó como un “excelente detective”. Además, consideró positivo que el Gobierno reconociera su trabajo tras el relevo.

“Yo creo que la salida de Óscar Arriola, en mi concepto, no va a solucionar nada. El problema que tenemos acá en el Perú es la pandemia criminal, el fenómeno que se viene desarrollando”, expresó.

Respecto a López, el legislador resaltó su experiencia como director contra la corrupción y jefe del Estado Mayor. Asimismo, consideró que su conocimiento de las distintas áreas policiales puede favorecer su gestión, aunque recomendó contar con asesoramiento especializado.

Baella también planteó como prioridad identificar y retirar a policías involucrados en actos irregulares. Según explicó, conversó con el inspector general de la PNP, general Tiravante, sobre un proyecto que permitiría separar de la institución a agentes intervenidos en flagrancia por este tipo de hechos.

Defiende permanencia de dos años

El diputado sostuvo que López debe cumplir el periodo de dos años previsto para quien asume la Comandancia General y rechazó que su designación sea entendida únicamente como un interinato. Afirmó que la continuidad resulta necesaria para dirigir y evaluar el funcionamiento de la institución.

“Un comando general tiene que asumir el cargo, tiene que ver a su alrededor, tiene que gerenciar la institución, y para eso se necesita tiempo”, señaló.