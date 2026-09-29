La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna verificó el material electoral que será utilizado durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, actividad que permitió comprobar el contenido y las condiciones de los materiales destinados a las mesas de sufragio.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la ODPE Tacna, con la participación de representantes del Jurado Electoral Especial (JEE), quienes constataron el procedimiento de verificación.

Abrieron seis paquetes

Para esta actividad se seleccionaron aleatoriamente seis paquetes electorales, correspondientes a mesas de sufragio de diferentes locales de votación de la jurisdicción.

Durante la apertura de los paquetes electorales se verificaron los materiales correspondientes a las etapas de instalación de la mesa, sufragio y escrutinio, así como los útiles de escritorio y demás elementos necesarios para el normal desarrollo de la jornada electoral.

Constataron conformidad

La revisión comprendió, entre otros materiales, las cédulas de sufragio, actas electorales, relación de electores, sobres para el repliegue de actas y demás documentos que serán utilizados por los miembros de mesa. Culminada la inspección, los representantes del JEE dejaron constancia de la conformidad de los materiales verificados.

El jefe de la ODPE Tacna, Javier Rodrigo Adco, señaló que esta actividad forma parte de las acciones previas a la jornada electoral y permite comprobar las condiciones y la adecuada conformación de los paquetes electorales antes de su distribución a los locales de votación.

Viaje a 28 distritos

Concluida la verificación, los paquetes fueron nuevamente cerrados y lacrados, incorporándose un acta que dejó constancia de que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Asimismo, indicó que el material electoral será trasladado de manera progresiva hacia los 28 distritos y 10 centros poblados comprendidos en la jurisdicción de la ODPE Tacna, de acuerdo con la programación establecida, a fin de garantizar su llegada oportuna a los respectivos locales de votación. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ODPE Tacna tiene previsto atender a 304 648 electores, distribuidos en 1034 mesas de sufragio y 123 locales de votación.