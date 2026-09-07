El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que e l teniente general Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) , en reemplazo de Óscar Arriola, quien comunicó que solicitará su pase al retiro.

El relevo se concretará en los próximos días y, según el Ejecutivo, responde a una transferencia institucional y al respeto de la prelación dentro de la institución policial.

“Se designará al general de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace en el cargo al general Arriola”, señaló el premier Luis Galarreta durante un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno. El anuncio se produjo luego de una sesión del Consejo de Ministros encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y contó con la presencia de Óscar Arriola, Fredy López y del ministro del Interior, César Astudillo.

Más temprano, el diputado Harvey Colchado había señalado que López Mendoza podría ser una alternativa para asumir la comandancia general de la PNP en caso de la salida de Arriola. En declaraciones a RPP, destacó que, a título personal, lo consideraba un oficial “honesto, metódico y responsable”, además de resaltar su experiencia en la lucha contra la corrupción y su paso por la Policía Aérea.

Perfil de Fredy López Mendoza:

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado .

Cabe precisar que su llegada a la comandancia general se producirá en un contexto marcado por el avance de la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad