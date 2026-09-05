El internacionalista Ramiro Escobar consideró que los recientes nombramientos de embajadores y representantes del Perú ante organismos internacionales se encuentran dentro de las facultades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, sostuvo que quienes asuman estos cargos deben contar con la preparación, experiencia y conocimientos necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones.

En entrevista con Canal N, explicó que el Ejecutivo puede designar un porcentaje de embajadores políticos dentro del Servicio Diplomático, aunque estas decisiones deberían considerar la experiencia del funcionario, el conocimiento del país u organismo de destino y su comprensión del escenario internacional.

Si bien señaló que lo ideal es recurrir a diplomáticos de carrera, aclaró que no es indispensable pertenecer al Servicio Diplomático para ejercer una embajada.

Escobar destacó la trayectoria de Carlos Pareja Ríos, designado representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Recordó que fue canciller y embajador en Estados Unidos, además de contar con experiencia en asuntos de la agenda multilateral, como conflictos internacionales, derechos humanos y las posiciones del Perú ante organismos internacionales.

Sobre la designación de Aurelio Pastor Valdivieso como representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), consideró que su experiencia política puede ser un aporte, pero deberá complementarse con un conocimiento actualizado de la realidad regional y de los temas que aborda el organismo hemisférico.

El internacionalista enfatizó que una embajada no debe ser considerada una recompensa política. “El nombramiento no debe verse como un favor, debe verse como una responsabilidad”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los representantes deben conocer las normas del Servicio Diplomático y actuar bajo principios como el respeto a la democracia y los derechos humanos.

Finalmente, Escobar advirtió que la experiencia política en el ámbito nacional no es suficiente para asumir una función diplomática. Los nuevos representantes deben conocer la realidad de los países donde serán destinados, la coyuntura regional y los principales acontecimientos internacionales, en un contexto marcado por conflictos, cambios de alianzas y tensiones entre potencias.

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