La Municipalidad Provincial del Callao y el consorcio del Corredor Rosado instalarán cabinas blindadas con placas de acero y vidrios reforzados en sus unidades de transporte público, con el objetivo de proteger a los conductores frente a los ataques vinculados a la extorsión y el sicariato.

La medida contempla lunas antibalas en las ventanas laterales y el parabrisas, y se prevé que toda la flota cuente con este sistema antes de finalizar el año.

El alcalde del Callao, César Pérez, informó que empresas integrantes del consorcio han sido víctimas de exigencias de cupos por parte de organizaciones criminales.

Ante esta situación, los transportistas optaron por invertir en medidas de seguridad en lugar de acceder a las demandas de los extorsionadores. La comuna coordinará un convenio con el consorcio y empresas especializadas para facilitar la implementación a costos accesibles.

Como parte de las acciones de seguridad, más de 50 buses ya cuentan con cámaras conectadas a la central de monitoreo, mientras que toda la flota es rastreada mediante GPS y supervisada en tiempo real por personal de Serenazgo.

El sistema permite detectar emergencias y alertar a las autoridades durante el recorrido, que conecta Mi Perú con la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima.

La Municipalidad del Callao señaló que el blindaje será implementado progresivamente para no interrumpir el servicio.

La iniciativa busca reforzar la seguridad de conductores y miles de pasajeros, además de convertirse en un modelo que pueda ser replicado en otras rutas afectadas por la criminalidad y la extorsión.

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