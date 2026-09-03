El Gobierno prevé destinar S/ 15.400 millones al orden público y la seguridad como parte del proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2027, que asciende a más de S/ 266 mil millones .

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó este jueves 3 de setiembre la propuesta ante el Congreso y señaló que la lucha contra la inseguridad constituye una de las principales prioridades de su gestión.

Durante su exposición, Luis Galarreta explicó que los recursos destinados al sector seguridad estarán orientados a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

El premier sostuvo que el presupuesto debe ser evaluado no solo por el nivel de ejecución del gasto, sino también por los resultados y el impacto que genere en la ciudadanía.

El proyecto de presupuesto 2027 contempla además S/ 49.100 millones para educación, S/ 32.200 millones para salud y S/ 26.000 millones para transporte.

Según el Ejecutivo, estas áreas forman parte de las prioridades para reducir brechas sociales, mejorar los servicios públicos y fortalecer la infraestructura en el país.

“El Perú necesita un Estado que funcione y llegue a tiempo, que persiga al delincuente, que proteja al adulto mayor y brinde resultados concretos”, dijo.

Luis Galarreta indicó que el presupuesto supera en 3,5 % al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026 y afirmó que debe marcar un punto de inflexión para enfrentar los principales problemas del país. En ese sentido, planteó la necesidad de contar con un Estado más eficiente y con mayor capacidad de respuesta frente a las demandas de la población.

El jefe del Gabinete también sostuvo que la inseguridad, la baja productividad, la informalidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático constituyen algunos de los principales desafíos que deberá afrontar el país. Para ello, consideró necesario impulsar la inversión privada, destrabar normas y generar condiciones para recuperar el crecimiento económico.

La propuesta será analizada por el Congreso durante los próximos meses.

La Comisión de Presupuesto deberá revisar la distribución de los recursos entre los distintos sectores y pliegos antes de que el proyecto sea sometido al debate y eventual aprobación del Parlamento.

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