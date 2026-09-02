El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, pidió la salida del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola , al considerar que existe un creciente reclamo ciudadano por cambios en la institución y una renovación en su conducción.

López-Chau sostuvo que Óscar Arriola debería dar un paso al costado para facilitar una nueva etapa en la Policía. “Señor, por favor, retírese”, manifestó el parlamentario, quien además planteó la necesidad de impulsar una reforma integral de la Policía Nacional para mejorar la respuesta del Estado frente a la inseguridad.

En declaraciones a la prensa, propuso que las diferentes bancadas del Congreso pongan a disposición especialistas en seguridad para elaborar de manera conjunta una propuesta de reforma policial. Señaló que Ahora Nación también aportará técnicos para contribuir a este proceso.

Facultades legislativas

Respecto al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, López-Chau indicó que su bancada evaluará cada uno de los puntos planteados antes de definir su posición.

Explicó que podrían respaldar algunas medidas y discrepar de otras , por lo que comunicarán al Gobierno sus observaciones.

Finalmente, el senador aseguró que Ahora Nación adoptará una posición conjunta sobre el pedido de facultades y descartó dificultades para mantener una votación en bloque.

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