Un joven logró recuperar su iPhone 16 robado luego de rastrearlo mediante el sistema GPS hasta un establecimiento ubicado en el pasaje Andaluz N.° 149, en Huancayo.

Según información policial, el equipo era ofrecido en el local por S/2.100, pese a haber sido reportado como sustraído horas antes.

GPS llevó a la Policía hasta local del pasaje Andaluz

El agraviado acudió a la comisaría de Huancayo para denunciar el hurto de su celular, ocurrido alrededor de las 2:00 a. m.

La ubicación en tiempo real del dispositivo indicaba que se encontraba en el pasaje Andaluz, por lo que agentes de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) acompañaron al denunciante hasta el lugar.

En el establecimiento situado en el N.° 149, el joven reconoció su iPhone 16, que era ofrecido por S/2.100.

Dos jóvenes fueron intervenidos por presunta receptación

Durante la diligencia, la Policía intervino a Enyer Soto P. (18) y Jhon Campos C. (20) por su presunta implicancia en el delito de receptación.

La PNP recuperó el teléfono reportado como robado y continuó con las diligencias para establecer cómo llegó el equipo hasta el comercio.

La responsabilidad penal de los intervenidos deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Menor huyó con bolsa de celulares durante intervención

El procedimiento policial se tornó violento cuando una mujer identificada como Luz Coronación, de 35 años, habría agredido a los agentes, según el reporte policial.

La Policía sostiene que esta acción facilitó que un adolescente escapara por una puerta posterior del establecimiento llevando una bolsa negra con varios teléfonos celulares.

La procedencia de esos equipos todavía debe ser esclarecida y el menor continúa siendo buscado.

Mujer fue detenida por resistencia a la autoridad

Luz Coronación fue retenida por la Policía por la presunta comisión del delito de violencia y resistencia a la autoridad.

En total, el operativo terminó con tres personas intervenidas y con la recuperación del iPhone 16 del denunciante.

La Policía continuará investigando si en el establecimiento se comercializaban otros equipos de procedencia ilícita.

PNP alerta sobre posible utilización de menores

Según la versión policial recogida en el reporte, algunos comerciantes estarían recurriendo a adolescentes para participar en actividades ilícitas.

Esta afirmación corresponde a una hipótesis policial y deberá ser sustentada con las investigaciones correspondientes.

En un caso distinto, agentes retuvieron además a un adolescente de 16 años en la zona de los jirones Ica y Guido, luego de que fuera acusado de sustraer el teléfono de una comerciante.