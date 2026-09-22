El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas los llamados para crear un marco internacional de regulación y supervisión de la inteligencia artificial.

Durante su discurso en Nueva York, Trump criticó lo que denominó un intento de construir un “proyecto globalista” para controlar esta tecnología y reiteró que su Gobierno no quiere imponer restricciones que, a su juicio, puedan frenar el liderazgo estadounidense en el sector.

Trump propone llamar “superinteligencia” a la IA

El mandatario anunció además que el Gobierno de Estados Unidos comenzará a utilizar la expresión “superinteligencia” en lugar de inteligencia artificial.

Según Trump, la nueva denominación “suena mucho mejor” y resulta “mucho más apropiada” para describir el potencial de la tecnología. Reuters confirmó que el presidente incorporó esta propuesta dentro de su discurso ante la ONU.

Trump reconoció que las nuevas tecnologías plantean desafíos, pero rechazó que esos riesgos deban traducirse en un sistema internacional de control que limite el desarrollo de la IA.

20 países impulsan mayor supervisión internacional

Las declaraciones se producen después de que 20 países y la Unión Europea respaldaran una declaración conjunta para fortalecer la supervisión internacional de la inteligencia artificial y garantizar que los sistemas permanezcan bajo dirección y control humanos.

Entre los países firmantes figuran Alemania, Canadá, Australia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. La iniciativa plantea estándares comunes, evaluaciones de seguridad y la posibilidad de crear una institución internacional encargada de coordinar la supervisión de los sistemas más avanzados.

Estados Unidos y China, las dos principales potencias en el desarrollo de IA, no se sumaron a esa declaración.

ONU pide diálogo entre Estados Unidos y China

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha defendido una mayor coordinación internacional para gestionar los riesgos asociados al rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

La ONU cuenta además desde 2025 con un Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, creado para evaluar los efectos y riesgos de esta tecnología y aportar evidencia científica a las discusiones internacionales.

En su discurso ante la Asamblea General, Guterres volvió a reclamar un marco multilateral para gestionar los riesgos de la IA y pidió cooperación entre las principales potencias tecnológicas.

Consejo de Seguridad abordará riesgos de la IA

El debate continuará este miércoles en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene previsto analizar la relación entre inteligencia artificial, seguridad internacional y riesgos de pérdida de control humano.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y representantes de Anthropic figuran entre los participantes previstos para informar al Consejo. También fue invitada la empresa china DeepSeek.

Francia, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad durante septiembre de 2026, ha colocado el impacto de la inteligencia artificial entre los asuntos de seguridad que se discutirán este mes.