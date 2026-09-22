El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con “aniquilar” a Irán si no se alcanza un acuerdo que permita poner fin al conflicto entre ambos países.

“Debo tomar una gran decisión”, afirmó Trump ante los líderes reunidos en Nueva York, antes de plantear dos escenarios: alcanzar un acuerdo con Teherán que permita su reconstrucción o “aniquilar la República Islámica” de forma rápida.

Trump combina amenaza militar con oferta de negociación

Pese al tono de la advertencia, Trump aseguró posteriormente que Washington y Teherán continúan conversando y expresó su expectativa de que ambos países puedan alcanzar un acuerdo. Reuters informó este martes que el presidente estadounidense dijo que las negociaciones seguían abiertas.

Trump también reclamó a otros países que mantengan la presión económica sobre Irán y defendió la ofensiva estadounidense al sostener que ha impedido que Teherán obtenga un arma nuclear. La administración estadounidense mantiene como objetivo declarado evitar que Irán desarrolle ese tipo de armamento.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló además que Estados Unidos está dispuesto a mantener conversaciones con representantes iraníes durante la Asamblea General, aunque indicó que no había una reunión programada al momento de sus declaraciones.

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Trump se presenta como pacificador ante la ONU

Durante su discurso, Trump defendió su actuación internacional y se presentó como un dirigente capaz de resolver conflictos frente a otros líderes que, según dijo, se limitan a hablar de paz.

“Mientas otros han hablado de paz, yo he hecho la paz”, afirmó el presidente estadounidense durante su intervención. Reuters señaló que Trump utilizó buena parte de su discurso para reivindicar sus decisiones militares y diplomáticas.

La descripción que hace Trump de su propio papel como pacificador constituye una valoración del mandatario sobre su gestión y no una evaluación independiente de sus resultados.

Estados Unidos e Irán mantienen contactos

Horas después del discurso, Trump afirmó que ambos gobiernos avanzaban hacia algún tipo de entendimiento, mientras funcionarios iraníes plantearon la posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz si Estados Unidos reduce la presión militar y flexibiliza el bloqueo sobre puertos iraníes.

El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica para el comercio internacional de petróleo y su situación ha tenido repercusiones sobre los mercados energéticos durante el conflicto.

Trump sostuvo además que cree posible alcanzar un acuerdo con Irán en algún momento, aunque no fijó una fecha ni detalló las condiciones que Washington exigiría para cerrar las negociaciones.

Trump también endurece su mensaje hacia América Latina

La intervención ante Naciones Unidas incluyó referencias a América Latina y a la política de seguridad estadounidense en el hemisferio occidental.

Trump citó como ejemplo la operación militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien posteriormente fue trasladado a Estados Unidos para afrontar cargos relacionados con narcotráfico. Reuters confirmó que Maduro permanece bajo proceso judicial en Nueva York.

La operación generó cuestionamientos internacionales sobre su legalidad y fue discutida posteriormente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Trump sostuvo que la actuación en Venezuela demuestra que Estados Unidos ya no permitirá que, según su criterio, amenazas contra sus intereses se consoliden en el hemisferio occidental.

Mensajes a México y Cuba

Durante el mismo discurso, Trump calificó a México como centro de la violencia de los carteles y reclamó al Gobierno de Claudia Sheinbaum mayor control territorial frente al crimen organizado.

También describió a Cuba como un “Estado fallido” y reiteró que su administración busca cambios políticos en la isla. Reuters reportó que el discurso incluyó críticas directas tanto a México como a Cuba.

Estas caracterizaciones corresponden a declaraciones políticas del presidente estadounidense y deben mantenerse atribuidas a Trump.

Ucrania también estuvo presente en el discurso

Trump abordó además la guerra entre Rusia y Ucrania y sostuvo que su Gobierno mantiene contactos con las autoridades de ambos países para buscar una salida al conflicto.

La guerra de Ucrania continúa siendo uno de los principales asuntos diplomáticos abordados durante la Asamblea General, junto con el conflicto con Irán y las tensiones en Oriente Medio.