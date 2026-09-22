Menos ganas de jugar, mayor irritabilidad, palidez o poco interés por la comida pueden confundirse con cambios habituales durante la infancia. Sin embargo, también pueden aparecer en niños con anemia y justificar una evaluación de salud cuando persisten o se acompañan de otros signos.

La anemia ocurre cuando la concentración de hemoglobina en la sangre se encuentra por debajo de los valores establecidos para la edad y otras características de la persona. La deficiencia de hierro es una de sus causas más frecuentes, pero no es la única. También puede relacionarse con infecciones, inflamación, enfermedades crónicas y otros problemas nutricionales o hereditarios.

“En los primeros años de vida, una de las principales causas de anemia es la deficiencia de hierro, un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo”, señala Nilda Castillo, especialista en nutrición del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA).

¿Cuántos niños tienen anemia en Perú?

Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025 muestran dos estimaciones oficiales dependiendo del criterio diagnóstico aplicado.

Bajo la RM 363-2022-MINSA, el 43,4% de los niños de 6 a 35 meses presentó anemia en 2025, frente al 43,7% registrado en 2024. En el área rural, la cifra llegó a 50,4%, mientras que en la urbana fue 40,5%.

Cuando se aplica la nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud de 2024, incorporada mediante la RM 251-2024-MINSA, la prevalencia nacional para el mismo grupo fue de 34,9%. El INEI utiliza actualmente esta segunda metodología en varias de sus comunicaciones más recientes.

Por ello, ambas cifras pueden encontrarse en publicaciones oficiales, pero corresponden a criterios de clasificación distintos.

1. Palidez en piel y mucosas

La palidez puede observarse en el rostro, el interior de los párpados, las encías o debajo de las uñas.

La OMS incluye la palidez de piel y mucosas entre los signos que pueden presentarse en casos de anemia, especialmente cuando el cuadro es más pronunciado.

Sin embargo, verla no basta para confirmar el diagnóstico.

2. Cansancio o menos ganas de jugar

La disminución de hemoglobina reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos.

Por ello, algunos niños pueden presentar cansancio, debilidad o menor tolerancia a la actividad física. La OMS reconoce la fatiga y la debilidad entre las manifestaciones habituales de la anemia.

En niños pequeños, esto puede expresarse como menor interés por jugar o realizar actividades que antes hacían con normalidad.

3. Irritabilidad o cambios en el comportamiento

La deficiencia de hierro durante etapas tempranas puede afectar el desarrollo cognitivo y físico.

La OMS advierte que la anemia por deficiencia de hierro puede afectar el desarrollo cognitivo y motor infantil.

La irritabilidad puede aparecer junto con otros síntomas, aunque por sí sola es inespecífica y también puede tener múltiples explicaciones.

4. Menor apetito

Una disminución persistente del apetito también puede acompañar algunos cuadros de anemia o deficiencia de hierro.

Castillo recomienda prestar atención cuando el niño come menos de lo habitual y el cambio se combina con palidez, cansancio u otras señales.

Ninguno de estos síntomas permite confirmar anemia sin una evaluación profesional.

¿Cómo se diagnostica la anemia?

La anemia se diagnostica mediante la medición de la concentración de hemoglobina en sangre, utilizando puntos de corte que varían según edad, sexo, condición fisiológica y, en determinados contextos, altitud.

En Perú, el Minsa señala que el tamizaje de hemoglobina forma parte de las acciones de diagnóstico oportuno durante la infancia.

Si el resultado muestra anemia, el profesional de salud debe valorar la posible causa y determinar si son necesarios otros estudios.

“No debemos esperar a que las señales de anemia sean evidentes. Ante cualquier sospecha, es importante acudir oportunamente a un profesional de salud para confirmar el diagnóstico e iniciar el manejo adecuado”, señala Castillo.

¿Qué alimentos aportan más hierro?

Durante la alimentación complementaria, el Minsa recomienda incorporar alimentos ricos en hierro desde los seis meses.

Entre las opciones de origen animal menciona sangrecita, hígado, bazo, bofe, pescado y carnes, cuya incorporación debe adaptarse a la edad y textura que el niño pueda consumir.

El hierro procedente de alimentos animales tiene una absorción generalmente mayor que el presente en fuentes vegetales.

Vitamina C puede favorecer la absorción de hierro

Acompañar los alimentos ricos en hierro con fuentes de vitamina C puede mejorar su absorción.

El Ministerio de Salud recomienda combinarlos con alimentos como naranja, mandarina, tomate y otras frutas o verduras que aporten esta vitamina.

En cambio, té, café y algunas infusiones contienen compuestos que pueden reducir la absorción del hierro si se consumen junto con las comidas.

Evitar una alimentación basada solo en papillas simples

El Minsa advirtió en febrero de 2026 que una alimentación complementaria poco variada y con bajo contenido de hierro puede incrementar el riesgo de anemia.

Las papillas pueden formar parte de la alimentación inicial, pero deberían incluir ingredientes con valor nutricional suficiente y evolucionar progresivamente hacia nuevas texturas conforme crece el niño.

También recomienda limitar productos ultraprocesados como gaseosas, galletas y snacks con alto contenido de azúcar, sal o grasas.

Alimentación y suplementación no son lo mismo

Una dieta adecuada contribuye a prevenir la deficiencia de hierro, pero en determinadas etapas el Minsa también establece esquemas de suplementación preventiva con hierro.

En 2025, el 38,7% de los niños peruanos de 6 a 35 meses había consumido suplemento de hierro durante los siete días previos a la ENDES.

La cantidad, presentación y duración de la suplementación deben seguir las indicaciones de los servicios de salud y no sustituirse por automedicación.

CIAN 2026 aborda actualización en nutrición

La capacitación de profesionales también forma parte de las acciones vinculadas con problemas nutricionales.

El XIV Congreso Internacional de Avances en Nutrición (CIAN 2026), organizado por el Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria, desarrolló actividades el 3 de septiembre en Santiago de Chile, el 9 y 10 en Arequipa y el 18 en Lima.

El encuentro fue gratuito y abordó temas de nutrición infantil, inmunonutrición, microbiota, peso corporal y otros avances del área.

Debido a que esas fechas ya transcurrieron, no corresponde mantener en una nota publicada ahora una invitación a inscribirse como si el evento todavía estuviera próximo.