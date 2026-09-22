La lactancia materna puede requerir tiempo, práctica y acompañamiento, especialmente durante las primeras semanas. El agarre del bebé, la posición durante la toma y la forma de extraer y conservar la leche son algunos de los aspectos que pueden influir en la experiencia de la madre y el niño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan iniciar la lactancia durante la primera hora después del nacimiento y mantenerla de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida. A partir de esa edad, aconsejan incorporar alimentos complementarios adecuados mientras la lactancia continúa hasta los 2 años o más.

“La lactancia no debería vivirse con dolor constante. Si existen molestias, dificultades con el agarre o dudas sobre la alimentación del bebé, es importante buscar orientación para identificar qué puede estar ocurriendo”, señala Mónica Ramírez, gerente adjunta de Gestión Integral de Riesgo de Pacífico Salud.

¿Cómo saber si el bebé tiene un buen agarre?

Un buen acople al pecho permite que el bebé succione de manera eficaz y ayuda a reducir el riesgo de lesiones en el pezón.

UNICEF señala entre los signos de un buen agarre que la experiencia sea cómoda y sin dolor y que una mayor porción de la areola sea visible por encima de la boca del bebé que por debajo. También destaca que encontrar una posición adecuada puede requerir varios intentos y que no existe una única postura que funcione para todas las madres y bebés.

Ramírez recomienda tener en cuenta algunas pautas durante la toma:

Buscar una postura cómoda y mantener la espalda apoyada.

Mantener al bebé alineado y orientado hacia el cuerpo de la madre.

Acercar al bebé al pecho, en lugar de inclinar el pecho hacia él.

Colocar el pezón frente a la nariz para estimular una apertura amplia de la boca.

Procurar que el bebé tome no solo el pezón, sino una parte importante de la areola.

Verificar que los labios queden hacia afuera y que el mentón pueda tocar el pecho.

Prestar atención si aparece dolor persistente.

El Ministerio de Salud también señala que una técnica adecuada de posición y agarre puede ayudar a prevenir dolor y problemas como la mastitis.

El dolor persistente no debería normalizarse

“Existen diferentes posiciones para amamantar y no hay una única que funcione para todas las madres. Lo importante es encontrar una postura cómoda para ambos y verificar que el bebé esté correctamente alineado y tenga un buen agarre”, explica Julia María Sánchez, pediatra de SANNA El Golf.

Un mal agarre puede producir dolor, grietas o dificultar la transferencia de leche. Si las molestias se mantienen, el bebé no parece alimentarse adecuadamente o existen dudas sobre su ganancia de peso, resulta conveniente solicitar evaluación de un profesional de salud o especialista en lactancia.

El Minsa recuerda que la lactancia no debería ser dolorosa y recomienda solicitar orientación del personal sanitario cuando aparecen dificultades.

¿Cómo extraer correctamente la leche materna?

La extracción puede realizarse manualmente o mediante un extractor.

Antes de comenzar, el CDC recomienda lavarse bien las manos y utilizar recipientes limpios aptos para almacenar alimentos. Si se emplea un extractor, sus piezas deben mantenerse limpias y revisarse antes de cada uso.

En el caso de la extracción manual, Ramírez recomienda colocar los dedos en forma de “C”, aproximadamente entre 2 y 3 centímetros detrás de la areola, presionar hacia el pecho y realizar movimientos rítmicos de compresión y liberación.

No se recomienda jalar directamente el pezón ni deslizar repetidamente los dedos sobre la piel.

La extracción tampoco debería provocar dolor. Si ocurre, conviene revisar la técnica o, en el caso de un extractor, verificar que el tamaño del embudo sea adecuado.

¿Cuánto tiempo puede conservarse la leche materna?

Una vez extraída, la leche debe almacenarse en un recipiente limpio, apto para alimentos y correctamente cerrado. También resulta útil identificarlo con la fecha de extracción.

Las recomendaciones del CDC para leche recién extraída son:

Temperatura ambiente, 25 °C o menos: hasta 4 horas.

hasta 4 horas. Refrigerador: hasta 4 días.

hasta 4 días. Congelador: aproximadamente 6 meses es lo óptimo; hasta 12 meses puede considerarse aceptable bajo condiciones adecuadas.

En el refrigerador es preferible colocar la leche en la parte posterior, donde la temperatura suele mantenerse más estable, y evitar almacenarla en la puerta.

¿Cómo descongelar y calentar la leche materna?

Cuando la leche está congelada, puede descongelarse gradualmente dentro del refrigerador.

Para entibiarla, puede colocarse el recipiente cerrado bajo agua tibia o dentro de otro recipiente con agua templada.

El CDC desaconseja utilizar el microondas, debido a que puede generar zonas excesivamente calientes y además afectar algunos componentes de la leche.

Una vez que la leche congelada se ha descongelado completamente en el refrigerador, debe utilizarse dentro de las 24 horas. La leche descongelada no debe volver a congelarse.

Lactancia exclusiva durante los primeros seis meses

La OMS define como lactancia materna exclusiva aquella en la que el bebé recibe únicamente leche materna, sin otros alimentos ni líquidos, ni siquiera agua, salvo soluciones de rehidratación oral o vitaminas, minerales y medicamentos cuando estén indicados.

Después de los seis meses, deben incorporarse progresivamente alimentos complementarios seguros y adecuados a las necesidades nutricionales del niño, manteniendo la lactancia.

En Perú, el Ministerio de Salud mantiene también la recomendación de lactancia exclusiva durante los seis primeros meses y su continuación junto con alimentación complementaria hasta los dos años o más.

¿Cuándo pedir ayuda durante la lactancia?

No todas las dificultades requieren suspender la lactancia. Muchas pueden resolverse revisando la postura, el agarre o la técnica de extracción.

Resulta recomendable buscar orientación cuando existe dolor persistente, heridas en los pezones, dificultades repetidas para que el bebé se agarre al pecho, preocupación por su alimentación o cualquier signo que genere dudas sobre su salud.

“Cada experiencia de lactancia es diferente. Contar con información y acompañamiento oportuno puede ayudar a resolver dificultades y a que la madre se sienta más segura durante esta etapa”, señala Sánchez.