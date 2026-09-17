El interés digital por los suplementos vitamínicos continúa creciendo en Lima, impulsado por búsquedas relacionadas con energía, defensas, cuidado de la piel y descanso.

Según un estudio de Insight Hunting de Impulso elaborado para Vitaldin, las búsquedas y conversaciones digitales vinculadas con vitaminas aumentaron 45,2% entre 2022 y 2025, mientras que para 2026 se proyecta un crecimiento adicional de 7%.

La investigación procesó más de 209 millones de datos digitales correspondientes a 3,1 millones de personas en Lima, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa. Estas cifras describen comportamiento digital y no deben interpretarse como prevalencia de consumo real de suplementos.

Energía y defensas concentran buena parte del interés

Entre las motivaciones identificadas, el estudio señala que 28,4% de las búsquedas están relacionadas con aumentar la energía diaria, mientras que 24,1% se asocian con fortalecer las defensas.

Otro 18,5% corresponde al interés por productos vinculados con cabello, piel y uñas. También aparecen búsquedas relacionadas con complementar la alimentación y mejorar el descanso.

Sebastián Cordovez, representante de Vitaldin, señala que los consumidores buscan cada vez más productos orientados a necesidades concretas y que la información sobre composición, dosis y forma de uso adquiere mayor relevancia.

Las gomitas ganan espacio como formato de suplementación

El estudio también detectó un crecimiento del interés por los suplementos en formato de gomitas.

Entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, las búsquedas relacionadas con este tipo de productos aumentaron 58,2%, según la investigación.

Entre las razones mencionadas aparecen la percepción de que no parecen un medicamento, con 38,4%, y la facilidad de consumirlas sin agua, con 31,2%.

Sin embargo, el formato no determina por sí solo la necesidad, eficacia o seguridad de un suplemento. Las cantidades de vitaminas, minerales u otros ingredientes deben revisarse según cada producto y las necesidades de la persona.

Suplementos para dormir también generan búsquedas

El descanso aparece como otra de las áreas de interés.

Un 9,3% de las personas incluidas en el análisis digital realizó búsquedas relacionadas con productos orientados a mejorar el sueño o combatir el insomnio.

Ese dato refleja interés del consumidor, pero no significa que los suplementos sean el tratamiento indicado para trastornos persistentes del sueño.

Cuando el insomnio es frecuente, afecta el funcionamiento diario o se prolonga durante semanas, resulta recomendable buscar una evaluación profesional antes de recurrir por cuenta propia a productos de suplementación.

Más vitaminas no significa necesariamente mayor beneficio

Uno de los principales mensajes del documento es la necesidad de evitar la idea de que una mayor cantidad de vitaminas produce automáticamente mejores resultados.

“Una mayor cantidad de vitaminas no significa necesariamente un mayor beneficio. La elección debe partir de la necesidad de cada persona y considerar las dosis y recomendaciones de uso”, señala Alessandra Canale en el material proporcionado por la compañía.

La FDA también advierte que los suplementos pueden contener ingredientes con efectos biológicos y que el consumidor debe revisar dosis, composición, advertencias e interacciones antes de utilizarlos. Además, la agencia no aprueba previamente estos productos por seguridad y eficacia antes de su venta.

Close-up of female hands shaping heart on belly outdoors. Fitness and dieting concept

Qué significan realmente FDA, GMP e IFS

El comunicado señala que las fórmulas de Vitaldin son elaboradas bajo referencias como FDA, BRC, IFS y GMP. Conviene distinguir estos conceptos.

La FDA regula los suplementos en Estados Unidos, pero no los aprueba previamente como ocurre con los medicamentos. Los fabricantes son responsables de que sus productos sean seguros, estén correctamente etiquetados y cumplan la normativa.

Las GMP o buenas prácticas de manufactura establecen requisitos sobre instalaciones, procesos, higiene, controles de producción y consistencia de fabricación.

Por su parte, IFS Food es un estándar de auditoría que evalúa procesos de producción, seguridad, autenticidad y calidad de alimentos mediante entidades certificadoras independientes.

Por eso, estas referencias deben describirse como estándares regulatorios o de manufactura y no como una prueba de eficacia clínica del suplemento.

Qué revisar antes de tomar un suplemento<

Antes de incorporar vitaminas o suplementos de forma habitual, conviene revisar la etiqueta, dosis por porción, ingredientes y advertencias.

También es importante considerar otros medicamentos o suplementos que ya se estén utilizando, porque pueden existir duplicidades o interacciones.

La FDA exige que los suplementos comercializados bajo su jurisdicción incluyan información como tamaño de porción, cantidad de ingredientes activos y lista de otros componentes en el etiquetado.

Cuando existe una deficiencia diagnosticada o una condición médica específica, la indicación debe ajustarse a las necesidades individuales.