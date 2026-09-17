La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó esta tarde que más del 40% de los partidos políticos y postulantes a gobernador regional, vicegobernador y alcalde todavía no ha presentado la rendición de cuentas de sus campañas. Además, la entidad electoral puso una fecha límite para presentar la documentación correspondiente hasta este viernes 18 de setiembre.
Según el reporte oficial emitido el 16 de setiembre de 2026, 6028 de los 10 623 postulantes obligados entregaron el balance económico correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de setiembre.
Cabe mencionar que los informes deben incluir los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante las campañas.
Áncash registra el mayor número de reportes presentados, con 498 informes, seguida de Lima Provincias, con 439, y Ayacucho, con 369.
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