La presidenta Keiko Fujimori, expresó su respaldo al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, y anunció que su Gobierno brindará apoyo político y económico a la institución policial para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Durante la ceremonia de relevo y reconocimiento del nuevo jefe policial, realizada en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en Puente Piedra, Fujimori destacó que el país enfrenta delitos como la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y las acciones de organizaciones criminales.

La mandataria sostuvo que el Estado debe responder con firmeza ante esta situación y afirmó que la Policía Nacional tendrá un papel central en esa tarea. En ese sentido, anunció medidas orientadas a proporcionar a los agentes mejores herramientas, capacitación y condiciones de seguridad para el cumplimiento de sus funciones.

Al dirigirse a Fredy López, Fujimori destacó su trayectoria y experiencia profesional y señaló que el Gobierno confía en su conducción de la institución. “Cuente usted con todo el respaldo político y económico de parte de nuestro Gobierno”, afirmó la presidenta durante la ceremonia.

Fujimori también advirtió que el respaldo a la PNP debe estar acompañado de una conducta íntegra por parte de sus integrantes. Señaló que el Gobierno no permitirá que actos individuales de corrupción afecten la imagen de la institución y destacó la necesidad de reconocer la excelencia dentro de sus filas.

“Ese respaldo exige también una conducta ejemplar, como lo ha dicho nuestro comandante general. No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme ni debiliten la confianza de la población”, sostuvo.

Durante el acto, la presidenta también reconoció la labor del teniente general Óscar Arriola, quien dejó el cargo de comandante general y pasó a situación de retiro.

Finalmente, agradeció a los policías que exponen sus vidas durante el cumplimiento de sus funciones y destacó su labor frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

¿Cambios en la PNP?

Sobre eventuales cambios Fredy López indicó que en todo caso las evaluaciones serán en base a la productividad. “No por pocos policías, vamos a quedar manchados todos los policías, pero sí vamos a combatir la corrupción”, declaró a la prensa tras la ceremonia.

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