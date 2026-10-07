El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene su proyección de que la economía peruana crecerá 3,4% durante 2026, pese al impacto esperado del Fenómeno El Niño durante los últimos meses del año.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que la actividad económica podría registrar una recuperación durante el último trimestre, con tasas de crecimiento de entre 2,5% y 3%.

“Según nuestros cálculos, el peor mes del año en términos de actividad habría sido junio y el resto de los meses de fin de año esperamos que estén todos alrededor de 2,5% o 3%”, afirmó Cuba.

MEF espera recuperación de la economía peruana

El titular del MEF indicó que esta evolución permitiría sostener la previsión de crecimiento anual de 3,4%, incluso considerando las consecuencias económicas asociadas al Fenómeno El Niño.

Cuba sostuvo además que, una vez superado el fenómeno climático, el Gobierno espera que la economía peruana pueda crecer alrededor de 4%.

Durante su exposición, el ministro también citó proyecciones de LatinFocus según las cuales América Latina y el Caribe registrarían hacia 2030 un crecimiento promedio de 2,3%, mientras que Perú alcanzaría una expansión de 3,8%.

De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, esa proyección ubicaría al Perú por encima de economías como Colombia, Argentina y Chile.

Gobierno plantea crédito suplementario de S/8.200 millones

La exposición de Cuba ante el Congreso se produjo durante la sustentación del proyecto del Ejecutivo para incorporar aproximadamente S/8.200 millones adicionales al presupuesto público de 2026.

El objetivo es contar con recursos para financiar las acciones previstas por diferentes sectores durante el último trimestre del año.

Según explicó el ministro, el 54% de los recursos provendría de fuentes propias, impulsadas principalmente por un mejor desempeño de la recaudación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), mayores precios de las materias primas y el dinamismo económico.

El 46% restante se financiaría mediante operaciones de crédito, principalmente a través de endeudamiento con bonos soberanos.

¿En qué se utilizarán los S/8.200 millones?

Cuba indicó que aproximadamente el 54% del crédito suplementario estaría destinado a gastos corrientes, mientras que alrededor del 45% correspondería a equipamiento y bienes de capital en distintos sectores del Estado.

Entre las áreas que recibirían mayores recursos se encuentran educación, salud, defensa y seguridad.

“Más recursos para educación, más recursos para salud, más recursos para defensa, más recursos para Interior”, manifestó el titular del MEF durante su intervención.

El ministro agregó que el Ejecutivo también busca ampliar el espacio fiscal en los próximos años mediante una reducción de la evasión tributaria, con el objetivo de incrementar los recursos disponibles para financiar las necesidades del Estado.

Tras la presentación de Cuba, otros integrantes del Gabinete quedaron encargados de sustentar ante la Comisión Bicameral de Presupuesto el destino de los recursos adicionales solicitados para sus respectivos sectores.