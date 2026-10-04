El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) debería evaluarse no solo en función del monto, sino también del momento en que entra en vigencia, especialmente en un contexto en el que las empresas enfrentan los efectos del Fenómeno El Niño.

Así lo señaló Germán Lora Álvarez, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, quien sostuvo que para definir un aumento deben considerarse criterios técnicos como productividad, inflación e informalidad laboral.

Especialista cuestiona el momento para aplicar un aumento de la RMV

Lora explicó que determinados indicadores podrían justificar una actualización del salario mínimo, pero consideró que eso no resuelve una segunda discusión: si el momento elegido para aplicar el incremento es el adecuado.

“En un escenario marcado por los efectos del Fenómeno El Niño, existían razones para evaluar que el incremento se produjera una vez superado el periodo de mayor afectación”, sostuvo el especialista.

Según explicó, durante los próximos meses muchas empresas podrían tener que destinar recursos adicionales para atender afectaciones operativas, prevención y respuesta frente al fenómeno climático.

A esa presión, agregó, se sumaría un mayor costo laboral que tendría carácter permanente.

Mypes podrían enfrentar mayores dificultades

El profesor de la Universidad del Pacífico señaló que las micro y pequeñas empresas serían las más expuestas a las dificultades derivadas de un incremento de la RMV.

En empresas medianas y grandes, explicó, una mayor proporción de trabajadores suele percibir remuneraciones por encima del salario mínimo, por lo que el efecto podría ser más acotado.

La situación sería diferente en las mypes, donde un aumento del costo laboral podría dificultar los procesos de formalización o generar incentivos para permanecer o retornar a la informalidad.

Este riesgo, según Lora, adquiere mayor importancia cuando el incremento coincide con una coyuntura económica adversa generada por El Niño.

Aumento de la RMV también impacta otros costos laborales

El efecto de una subida de la remuneración mínima no se limita a los trabajadores que perciben directamente ese salario.

Lora recordó que la RMV también sirve como referencia para otros conceptos laborales.

Entre ellos se encuentran la asignación familiar, la subvención mínima de determinadas modalidades formativas y la remuneración mínima aplicable al trabajo nocturno.

Por esa razón, sostuvo que el impacto para las empresas debe analizarse sobre el costo laboral total y no únicamente sobre el incremento directo de la remuneración.

Trabajadores del hogar también podrían verse afectados

Otro de los sectores que merece atención es el de los trabajadores del hogar, debido a sus elevados niveles de informalidad.

El incremento de la RMV también alcanza este tipo de relaciones laborales.

Según el especialista, si las personas que contratan estos servicios no pueden absorber el mayor costo de la formalización, existe el riesgo de que algunas relaciones laborales continúen fuera del sistema formal o retornen a la informalidad.

Escalonar el aumento no resuelve la discusión sobre el momento

Lora consideró que aplicar un incremento de forma progresiva podría distribuir su impacto en el tiempo.

Sin embargo, señaló que ese mecanismo no elimina la necesidad de evaluar si corresponde iniciar el aumento mientras las empresas todavía enfrentan los efectos del Fenómeno El Niño.

“Desde mi punto de vista, la cuestión central no era únicamente decidir si el aumento debía realizarse de manera directa o progresiva, sino evaluar si correspondía iniciarlo mientras las empresas enfrentan los efectos de El Niño”, indicó.

El especialista concluyó que, aun cuando el monto pueda encontrar sustento en determinados indicadores técnicos, la oportunidad de aplicación también debería considerar las condiciones extraordinarias que enfrenta la actividad productiva.