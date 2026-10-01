El sector textil y de confecciones enfrenta una fuerte reducción de sus ventas, situación que, según André Condoré, vicepresidente de la Asociación de Gamarra Perú, ha generado pérdidas aproximadas de S/1.000 millones entre productos terminados y telas.

Cabe mencionar que el dirigente explicó que las condiciones climáticas afectaron especialmente la campaña de invierno, considerada una de las temporadas comerciales más importantes para los productores del emporio.

“Tenemos pérdida de mil millones de soles en producto terminado y en telas. Está golpeando fuertemente al sector textil aquí en Gamarra”, afirmó Condoré en entrevista con Canal N.

Ante este escenario, pidió que se implementen créditos con tasas bajas y garantías dirigidos directamente a las MIPES, además de una mesa de trabajo con el Ministerio de la Producción para definir acciones de reactivación.

El representante gremial también planteó acelerar las adquisiciones mediante Compras Mi Perú, principalmente para la campaña escolar del próximo año. Explicó que la producción de prendas requiere entre dos y tres meses para completar procesos como la compra de telas, corte y confección.

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