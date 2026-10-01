La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 20 votos a favor, el dictamen que propone derogar la Ley N.° 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP).

La propuesta, presidida por el diputado Segundo Castrejón Fernández, también deja sin efecto la comisión organizadora encargada de elaborar el estatuto y convocar a la elección del primer Consejo Directivo Nacional del CPAP, así como las acciones administrativas realizadas al amparo de dicha norma.

Segundo Castrejón sostuvo que la ley establece como requisito para incorporarse al colegio la acreditación de un título profesional o licenciatura, lo que, según señaló, excluye a artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y portadores de conocimientos ancestrales.

El parlamentario citó datos del Ministerio de Cultura según los cuales una parte importante de los artistas se forma fuera del sistema universitario: 37,2 % mediante tradición familiar o comunitaria y 32,1 % de manera autodidacta, mientras que el 28,4 % cuenta con estudios universitarios.

Durante la sesión, la diputada Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación) sustentó además una iniciativa para modificar la Ley Universitaria y la Ley N.° 26271, con el objetivo de modernizar el régimen del carné universitario y garantizar el acceso a beneficios estudiantiles.

Asimismo, presentó una propuesta orientada a fortalecer la formación investigativa en el pregrado y facilitar la obtención oportuna del grado académico de bachiller .

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