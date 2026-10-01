HONOR anunció la llegada al Perú de tres nuevos dispositivos con los que busca ampliar su ecosistema tecnológico: la HONOR Pad X9b Max, el HONOR Watch 6 y los HONOR Earbuds A Pro.
Los lanzamientos están orientados a diferentes usos, desde productividad y consumo de contenidos hasta monitoreo de bienestar, actividad física y reproducción de audio.
“La tecnología cobra mayor valor cuando los dispositivos dejan de funcionar de manera aislada y empiezan a complementarse de forma natural”, señaló Lucero Bedregal, directora de Relaciones Públicas de HONOR Perú.
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HONOR Pad X9b Max: pantalla de 13 pulgadas y batería de 10.100 mAh
La HONOR Pad X9b Max incorpora una pantalla de 13 pulgadas con resolución 2.5K y tasa de actualización de hasta 120 Hz. También cuenta con cuatro altavoces y compatibilidad con IMAX Enhanced.
Para tareas de productividad puede complementarse con el HONOR Magic-Pencil 4s (USB-C) y un teclado Bluetooth plegable, según la información proporcionada por la compañía.
La tablet incorpora una batería de 10.100 mAh, carga HONOR SuperCharge de 45 W y almacenamiento de hasta 256 GB, ampliable hasta 2 TB. La marca señala una autonomía de hasta 16 horas de reproducción de video bajo sus condiciones de prueba.
También integra herramientas de cuidado visual, entre ellas reducción de luz azul, atenuación dinámica, alertas de distancia y postura y un modo para lectura de libros electrónicos.
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HONOR Watch 6 ofrece monitoreo de bienestar y más de 120 modos deportivos
El HONOR Watch 6 incorpora seguimiento de frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, sueño y estrés. HONOR precisa que estas mediciones tienen carácter referencial y están destinadas a la gestión personal del bienestar.
El reloj integra el sistema HONOR AccuTrack, un chip GNSS y GPS de doble frecuencia para actividades al aire libre. También dispone de más de 120 modalidades deportivas.
Su batería tiene una capacidad de 980 mAh. De acuerdo con las pruebas de la compañía, puede alcanzar hasta 35 días de uso prolongado, 17 días de uso típico y hasta 42 horas utilizando GPS independiente.
HONOR Earbuds A Pro: cancelación de ruido de hasta 49 dB
Los HONOR Earbuds A Pro incorporan un controlador dinámico de 12,4 mm y cancelación activa de ruido de hasta 49 dB. Para llamadas, utilizan algoritmos de inteligencia artificial destinados a reducir el ruido de fondo y priorizar la voz.
La autonomía informada es de hasta nueve horas con una carga y de hasta 42 horas utilizando el estuche. Asimismo, 10 minutos de carga pueden proporcionar hasta tres horas adicionales de reproducción, de acuerdo con las condiciones de prueba de HONOR.
Los tres dispositivos estarán disponibles a nivel nacional como parte de la ampliación del portafolio de la compañía en el mercado peruano.