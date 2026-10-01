La situación del pingüino de Humboldt, una de las especies emblemáticas del ecosistema marino peruano, genera preocupación entre los investigadores y especialistas debido a los cambios abruptos en las condiciones del mar y los efectos de los eventos climáticos. A través de una importante publicación difundida en la página de la ONG Acorema, el biólogo Julio Reyes expuso la incertidumbre sobre el futuro de estas aves, que, pese a su capacidad de adaptación a fenómenos como El Niño, enfrentan situaciones extremas que ponen a prueba su supervivencia y reproducción.

Pingüino censado

De acuerdo con la información compartida por el especialista, la población de pingüinos de Humboldt presenta una tendencia decreciente desde 2015, aunque los censos recientes han registrado importantes variaciones. En 2025 se contabilizaron 5465 ejemplares, mientras que el censo de enero de 2026 registró 8932 pingüinos en el litoral peruano. Este último resultado incluyó islas del norte, como Guañape y Macabí, frente a La Libertad, así como Huampanú, frente a Huacho, zonas que en los últimos años han adquirido mayor relevancia como espacios de concentración de esta especie.

Sin embargo, la preocupación se incrementó tras los reportes de investigadores que observaron el abandono de nidos, huevos y polluelos en diversos lugares de anidación. Según explica Julio Reyes, durante episodios de estrés extremo, como los provocados por un fenómeno El Niño fuerte o extraordinario, los pingüinos pueden abandonar temporalmente sus nidos para internarse en el mar en busca de alimento, priorizando su supervivencia y la posibilidad de reproducirse nuevamente cuando las condiciones ambientales mejoren.

Sin embargo, la preocupación se incrementó tras los reportes de investigadores que observaron el abandono de nidos, huevos y polluelos en diversos lugares de anidación. Según explica Julio Reyes, durante episodios de estrés extremo, como los provocados por un fenómeno El Niño fuerte o extraordinario, los pingüinos pueden abandonar temporalmente sus nidos para internarse en el mar en busca de alimento, priorizando su supervivencia y la posibilidad de reproducirse nuevamente cuando las condiciones ambientales mejoren. Esta situación plantea una interrogante sobre el paradero de los 8,932 ejemplares registrados en el último censo y su capacidad para retornar a sus colonias.

Otro periodo crítico para la especie es la muda de plumaje, un proceso natural que los pingüinos de Humboldt realizan durante el verano y que los obliga a permanecer aproximadamente 21 días en tierra, mientras renuevan todas sus plumas. De acuerdo con el especialista, durante los últimos meses se han observado pequeños grupos alimentándose en el mar, por lo que los meses de diciembre y enero serán fundamentales para conocer si las aves retornan a las costas y a sus tradicionales lugares de muda y reproducción. Por ello, se considera importante recopilar información sobre su presencia en islas, islotes, cuevas y otros espacios poco habituales

Ante este escenario, el biólogo Julio Reyes hizo un llamado a guardaparques, guardianes de islas, guías y operadores turísticos, pescadores, investigadores y ciudadanos que desarrollan actividades en el litoral peruano para que reporten cualquier avistamiento de pingüinos de Humboldt.

Estas observaciones serán de gran importancia para conocer el desplazamiento de la especie y determinar si está retornando a sus hábitats naturales. El censo anual de esta emblemática ave cuenta con el apoyo del Saint Louis Zoo, en un esfuerzo por contribuir a su conservación.

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