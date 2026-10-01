Lourdes Alcorta, senadora de Renovación Popular, rechazó las posibles amenazas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori, difundidas tras un encuentro de la macrorregión sur.

“Es una situación que no se puede permitir. No solamente a la presidenta de la República, que es la presidenta del Perú”, señaló Alcorta en declaraciones a Canal N.

La parlamentaria cuestionó además que este tipo de expresiones se realicen de manera anónima o fuera del escrutinio público.

“No se puede pedir ningún tipo de amenaza, es la cosa más cobarde que se puede dar atrás de las paredes, detrás de las puertas, de estar usando para amenazar”, expresó.

Alcorta integra el grupo parlamentario Renovación Popular y ejerce como senadora durante el periodo 2026-2031, de acuerdo con la información oficial del Senado.

Alcorta pide no dar mayor relevancia a las amenazas

La legisladora indicó que la presidenta cuenta con protección personal y con servicios de inteligencia encargados de resguardar su seguridad.

En ese contexto, Alcorta consideró que las expresiones difundidas no deberían recibir una mayor amplificación mediática.

“Ojalá que la prensa no levante esta noticia, que realmente no hay que siquiera darle esa importancia”, manifestó.

Alcorta se pronuncia sobre las facultades legislativas

La senadora también se refirió al pedido de facultades legislativas que se tramita en la Cámara de Diputados.

Alcorta aseguró que, desde el Senado, no ha advertido iniciativas destinadas a incorporar asuntos distintos a los comprendidos en la solicitud original del Ejecutivo.

“No he visto, ni siquiera en la posición más radical que pueda haber en el Senado, alguna inquietud que venga de diputados y locales en el Senado. Eso no lo vamos a permitir nosotros también”, afirmó.

La parlamentaria planteó además que el debate entre las distintas fuerzas políticas debería dar paso a una etapa de mayor reflexión y menor confrontación.

“Creo que vamos a hablar de reflexión, hay que ser positivos, no hay que echarnos leña entre nosotros mismos”, señaló.

Alcorta ya se había pronunciado previamente sobre el trámite de las facultades legislativas y su eventual llegada al Senado.