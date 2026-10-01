El periodista y escritor Omar Aliaga Loje, a través de la editorial Infolectura, ha lanzado su nuevo libro, un relato de no ficción que aborda los dos últimos periodos de la política trujillana y sus cambiantes protagonistas en la alcaldía de la ciudad, con un inquietante título: “El ochenio de los buitres (2018 – 2026). ¿Qué pasó estos años en la política trujillana?”.

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Se trata de una crónica que establece cómo, al igual que en la política nacional durante los últimos, marcada por la inestabilidad, la judicialización de la política y las vacancias de presidentes, Trujillo ha tenido una réplica muy fiel de ese proceso de degradación institucional.

“El escritor y periodista trujillano Omar Aliaga, testigo privilegiado de esta historia reciente y agudo observador de su ciudad, ha escudriñado con lupa el periodo comprendido entre 2018 y 2026: sus protagonistas, sus ascensos y caídas, sus pugnas soterradas y las maniobras secretas detrás del poder. El resultado es una gran crónica política que se lee con la tensión de un thriller: intensa, vertiginosa y reveladora”, reseña la editorial en su contratapa.

En sus páginas se relatan los entretelones de la llegada de Daniel Marcelo al poder en la alcaldía de Trujillo y las cuitas políticas y judiciales que lo llevaron a su caída y salida del cargo, que luego ocupó José Ruiz, con consecuentes nuevos problemas. De igual modo, el periodo siguiente, marcado por la llegada del polémico Arturo Fernández al sillón municipal y su pronta caída por líos judiciales y de otra índole, para permitir el ascenso de otro político que iba como segundo y terminó haciéndose con el poder: Mario Reyna.

“El ochenio de los buitres (2018 – 2022). ¿Qué pasó estos años en la política trujillana?” es un relato descarnado, real, urgente en este contexto electoral y político, porque permite entender mejor las razones que han llevado a Trujillo a la situación caótica y de creciente inseguridad que hoy exhibe.