Los colegios, institutos y universidades de Arequipa que funcionarán como locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre tendrán labores virtuales durante la tarde del viernes 2 de octubre y el lunes 5 de octubre. La medida busca evitar la suspensión de las actividades académicas mientras la ONPE instala y posteriormente retira los equipos y materiales electorales.

De acuerdo con el Comunicado N.° 33 de la Gerencia Regional de Educación, los locales educativos serán entregados a la ONPE desde las 16:00 horas del viernes 2 de octubre. La devolución está prevista para el lunes 5 de octubre, hasta las 18:00 horas.

Comunicado de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa

Por este motivo, las instituciones educativas que hayan sido seleccionadas como locales de votación deberán optar por la modalidad virtual durante los horarios afectados. Los directores deberán coordinar con los docentes la forma en que se desarrollarán las clases para garantizar la continuidad del servicio educativo.

Cabe precisar que la Universidad Nacional de San Agustín, a través de un comunicado, informó que las labores serán virtuales en el turno tarde, para los estudiantes que tienen clases a partir de las 14:00 horas del viernes 2 de octubre.

Comunicado de la UNSA

Mientras que el lunes 5 de octubre, las labores serán virtuales para el turno de la mañana y presencial para el turno tarde, a partir de las 14:00 horas.

Según la Gerencia Regional de Educación, las instituciones deberán procurar que esta medida no genere una pérdida adicional de horas lectivas, considerando que el calendario escolar ya fue modificado.

El año escolar concluirá el 11 de diciembre, una semana antes de la fecha inicialmente prevista, como parte de las medidas adoptadas ante el riesgo asociado al fenómeno El Niño.