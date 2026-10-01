La noche terminó en tragedia para una familia que se desplazaba por el sector de La Tierra Prometida, en Ica. Una bebé de apenas seis meses murió horas después de resultar gravemente herida en un accidente en el que la miniván donde viajaba junto a sus padres y su hermano terminó chocando contra una retroexcavadora.

Tragedia vial

El hecho se produjo aproximadamente a las 8:40 de la noche. La familia se trasladaba en una miniván de placa CRA-043 con dirección hacia Ica cuando ocurrió la violenta colisión. El impacto se produjo contra la parte posterior de la maquinaria pesada, dejando serios daños en el vehículo donde iba la familia.

La emergencia movilizó a personal de Serenazgo y a vecinos de la zona, quienes acudieron para auxiliar a los ocupantes. Uno de los momentos más críticos se produjo cuando encontraron a Lidia Chumpi Moreno, de 32 años, atrapada dentro de la miniván debido a que una de sus piernas había quedado aprisionada entre los fierros del vehículo.

La mujer viajaba como copiloto y llevaba consigo a sus dos hijos, un adolescente de 12 años y la bebé de seis meses. Los tres resultaron afectados por el impacto y fueron evacuados al Hospital Regional de Ica.

En el nosocomio, los médicos atendieron a la bebé debido a la gravedad de sus heridas. La infante falleció horas después.

Mientras la familia enfrentaba las consecuencias del accidente, la Policía intervino a los conductores de las dos unidades involucradas. El operador de la retroexcavadora fue identificado como Esteban Romero Zamora, de 55 años, mientras que la miniván era conducida por Silvestre Mayorga Cristian Milton, padre de la menor fallecida.

La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Jessica Guevara Sarabia, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica.

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