Un adulto mayor de 75 años perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor, tras el impacto, abandonó el lugar y huyó.

Conductor prófugo

El accidente ocurrió la tarde del jueves en el sector Los Piscontes, distrito de Los Aquijes. La víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Regional de Ica, donde permaneció en estado crítico hasta que perdió la vida durante los primeros minutos del viernes, debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

El fallecido fue identificado como Jorge Marcelino Chacaltana Legua, quien habría recibido un fuerte impacto, principalmente en la cabeza. Tras el accidente, personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes acudió al lugar para auxiliarlo y trasladarlo en busca de atención médica al Hospital Regional de Ica; sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, no logró sobrevivir a las lesiones.

La muerte del adulto mayor se produjo horas después del atropello, mientras el vehículo involucrado permanecía sin ser identificado. El conductor no se habría detenido para asumir responsabilidad por lo ocurrido, por lo que la Policía Nacional inició las diligencias destinadas a reconstruir la secuencia del accidente.

Durante la madrugada del viernes, el cuerpo de Chacaltana Legua fue trasladado a la morgue, por disposición del Ministerio Público. La diligencia estuvo a cargo del fiscal Jesús Pacheco Bernal, mediante el Oficio N.° 644-2026, como parte de las actuaciones correspondientes tras el fallecimiento. De acuerdo con la documentación de Reniec, la víctima tenía como domicilio registrado la tercera cuadra de la calle Castrovirreyna, en el cercado de Ica.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones y busca acceder a las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del sector Los Piscontes. Los registros podrían resultar determinantes para establecer las características del vehículo involucrado, conocer la ruta que siguió después del atropello y avanzar en la identificación del conductor que fugó.

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