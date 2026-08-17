Un joven de 20 años perdió la vida durante la madrugada tras ser atropellado por un vehículo en la Panamericana Sur, frente a la empresa Coelvisac, en el sector de Barrio Chino, Ica. Tras el impacto, el conductor de la unidad involucrada habría continuado su recorrido y se habría dado a la fuga, mientras la víctima quedó tendida en la vía.

Muerte violenta

El fallecido fue identificado Joaquín Asparrin Tincopa, de 20 años, natural de Añancusi, distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica. En un primer momento su identidad era desconocida debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo (rostro desfigurado).

De acuerdo con información preliminar, el joven vestía una polera negra y pantalón oscuro. Entre sus pertenencias se encontró un teléfono celular y también se advirtió que presentaba un tatuaje con la figura de un águila en el cuello, características que fueron consideradas durante las diligencias para establecer su identidad.

Personal de la Policía Nacional acudió hasta este tramo de la Panamericana Sur para realizar las primeras actuaciones relacionadas con el accidente. Posteriormente, se dispuso el traslado del cuerpo al Hospital Regional de Ica y luego a la morgue, donde continuaron las diligencias correspondientes.

Las circunstancias exactas en las que Joaquín Asparrin Tincopa fue atropellado todavía son materia de investigación. Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el impacto e identificar al vehículo y conductor que presuntamente abandonaron el lugar después del accidente.

EL DATO: El joven deja a una menor de tres años en la orfandad y llegó a la provincia de Ica por oportunidades de trabajo.

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