Un hombre de 79 años falleció la noche del lunes 13 de julio al interior de una casa de tolerancia (prostíbulo) conocido como “El Chinarro”, también denominado Casa Matilde, ubicado en el distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica.

Deceso en la zona

La víctima fue identificada posteriormente como Carlos Chauca Arango, natural de Llauta, provincia de Lucanas (Ayacucho), quien, según la información preliminar, habría sufrido un paro fulminante mientras permanecía en una de las habitaciones del establecimiento. El hecho movilizó a efectivos de la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para las diligencias de ley.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente fue reportado alrededor de las 8:00 de la noche. Al llegar al inmueble, los agentes encontraron al adulto mayor sin signos vitales y, debido a que no portaba documentos de identidad, inicialmente no pudo ser identificado. Horas después se confirmó que se trataba de Carlos Chauca Arango, residente en la calle Castrovirreyna, en el cercado de Ica.

El personal del establecimiento acudió de inmediato para auxiliarlo, pero al constatar que no reaccionaba dieron aviso a la Policía, que llegó al lugar para asegurar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Por disposición del representante del Ministerio Público, doctor Cuaresma Sierra, se realizó el levantamiento del cadáver y se ordenaron las diligencias respectivas para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

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