Ricardo Chávez Torres, investigado por el presunto feminicidio de Lizbeth Daniela Torres Recuay, fue extraditado desde Argentina y trasladado a Huancayo para afrontar el proceso penal en su contra. Su llegada a la sede de la División de Investigación Criminal (Dirincri) marca un nuevo avance en un caso que permaneció estancado durante varios años debido a que el principal investigado permanecía fuera del país.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el 1 de enero de 2019, cuando Lizbeth Daniela Torres Recuay fue citada con engaños a una vivienda del distrito de Chilca, donde fue atacada con un arma blanca, falleciendo a consecuencia de múltiples heridas. Tras el hecho, el investigado abandonó el país, lo que retrasó el desarrollo del proceso judicial.

Ricardo Chávez Torres fue ubicado y detenido en Argentina en 2025, luego de una búsqueda internacional. Posteriormente se inició el procedimiento de extradición, que culminó con su traslado al Perú. El 23 de julio llegó a Lima y el 1 de agosto fue conducido a Huancayo para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

La madre de la víctima recordó que la familia impulsó durante años la búsqueda del presunto responsable e incluso reunió información que permitió ubicarlo en el extranjero. “Queremos justicia para mi hija y cadena perpetua para el asesino”, manifestó tras la llegada del investigado a Huancayo.

Con la extradición, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán continuar con las diligencias y el proceso penal para determinar las responsabilidades en este caso que conmocionó a la región Junín.