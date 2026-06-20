Un macabro hallazgo conmocionó la mañana de este viernes al distrito de Los Aquijes (Ica), luego de que personal de Serenazgo encontrara el cuerpo sin vida de un adulto mayor en el sector de Pariña Chico. El descubrimiento se produjo durante las rondas habituales de vigilancia, cuando los agentes percibieron un fuerte olor fétido que emanaba de una vivienda precaria de la zona.

Trágico hallazgo

Según información preliminar, los serenos corroboraron la situación con vecinos del lugar y, tras coordinar con familiares del fallecido, ingresaron al inmueble, donde encontraron el cadáver en avanzado estado de descomposición. Testigos señalaron que el televisor permanecía encendido al momento del hallazgo, mientras que versiones extraoficiales indican que canes callejeros habrían causado heridas en algunas partes del cuerpo.

De acuerdo con la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, fue una sobrina del occiso quien acudió al domicilio tras ser alertada por los vecinos y dio aviso inmediato al personal de Serenazgo. La víctima fue identificada preliminarmente como Mariano Angulo Ramos, de aproximadamente 70 años de edad.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes, quedando a la espera de la intervención del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y las pericias que permitan determinar las causas y circunstancias del fallecimiento.

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