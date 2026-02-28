Un hombre de la tercera edad fue hallado sin vida la mañana del viernes 27 de febrero en un descampado ubicado en la ribera de la Achirana del Inca, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica.

Muerte sospechosa

Hasta el lugar se desplazó personal de serenazgo distrital y efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes tras una primera evaluación confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales. El área fue acordonada para evitar la alteración de posibles indicios mientras se realizaban las diligencias preliminares.

Testigos señalaron que el hallazgo se habría producido en horas de la madrugada y no descartaron que el cuerpo haya sido dejado en el lugar, debido a la presencia de huellas de neumáticos en las inmediaciones. Esta versión será contrastada por los peritos durante el desarrollo de las investigaciones.

Con el paso de las horas, representantes del Ministerio Público llegaron a la zona para proceder con el levantamiento del cadáver y ordenar su traslado a la morgue central para la necropsia de ley, que permitirá determinar la causa exacta del fallecimiento.

VIDEO RECOMENDADO