Los congresistas de la República iniciarán este lunes 15 de junio su semana de representación correspondiente al mes de junio, la cual se extenderá hasta el viernes 19 en distintas regiones del país.

Según el Reglamento del Congreso, los parlamentarios deben trasladarse durante cinco días laborales continuos al mes a su circunscripción electoral de origen o a otra dentro del territorio nacional, de manera individual o grupal.

Durante este periodo, los congresistas deberán recoger las demandas y denuncias de la ciudadanía, así como supervisar y fiscalizar la labor de las autoridades e instituciones públicas. También actúan como puentes entre la población y el Poder Ejecutivo e informan sobre su trabajo legislativo.

En el caso de los legisladores elegidos por la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, el reglamento establece que realicen actividades de representación durante siete días calendario continuos.

Cabe mencionar que la semana que arranca mañana es la penúltima que cumplirán los parlamentarios del periodo 2021-2026, quienes culminan su gestión en julio.