El Mundial 2026 no solo concentra la atención de millones de aficionados al fútbol alrededor del mundo. Los primeros días de competencia también han reunido en los estadios a reconocidas figuras del cine, la música, la televisión, el deporte y las redes sociales, quienes aprovecharon el torneo para seguir de cerca los encuentros de sus selecciones favoritas.

Desde la ceremonia inaugural realizada en Ciudad de México hasta los partidos disputados en distintas sedes de Estados Unidos y Canadá, varias celebridades han sido vistas en las tribunas y zonas preferenciales de los recintos deportivos. Algunas acudieron como invitadas especiales, mientras que otras asistieron como aficionadas para vivir la experiencia de la Copa del Mundo.

¿Qué celebridades asistieron?

Una de las apariciones que más comentarios generó ocurrió durante el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay disputado en Los Ángeles. Las cámaras captaron al actor Tom Cruise compartiendo la jornada junto al exfutbolista David Beckham y su esposa Victoria Beckham.

La presencia de Beckham coincidió con un momento importante de su carrera fuera del deporte. Horas antes había sido homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tras asistir al encuentro, el exjugador compartió fotografías de la experiencia a través de sus redes sociales. En una de sus publicaciones destacó la energía del público durante el inicio del campeonato.

“¡Qué manera tan increíble de comenzar el Mundial en Estados Unidos! ¡Qué bueno ver a tantos aficionados apasionados en el estadio!”, escribió.

La actriz colombiana Sofía Vergara también formó parte de la lista de invitados que acudieron al partido entre Estados Unidos y Paraguay. La artista compartió imágenes desde una suite privada donde siguió las incidencias del compromiso junto a su sobrina Claudia Vergara.

Otro de los asistentes fue el actor estadounidense Owen Wilson. El protagonista de varias producciones de Hollywood fue visto observando el encuentro desde uno de los sectores reservados del recinto deportivo.

Owen Wilson, presente en Los Angeles para el debut de Estados Unidos en la Copa del Mundo ante Paraguay. pic.twitter.com/GE9ANiRhJZ — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

La empresaria y figura televisiva Paris Hilton también acudió al estadio acompañada de su esposo Carter Reum. Ambos asistieron vistiendo prendas vinculadas a la selección estadounidense.

El actor Ryan Reynolds fue una de las celebridades presentes en el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina disputado en Toronto. El canadiense siguió el partido desde las tribunas mientras alentaba al equipo de su país.

Además de su trayectoria en el cine, Reynolds mantiene una estrecha relación con el fútbol profesional. Actualmente es copropietario del club galés Wrexham AFC, institución que ha ganado notoriedad internacional en los últimos años.

12. Ryan Reynolds y Mike Myers acudiendo para apoyar a Canadá en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Toronto. ⚽👀 pic.twitter.com/Y0Nrc2nJxx — Mauro Hernández ⚡ (@MauroSports24) June 13, 2026

La presencia de celebridades no se limitó a los encuentros más mediáticos del torneo. Durante los primeros días de competencia también fueron vistos artistas y figuras públicas como Jamie Foxx, Christina Aguilera, Big Sean, Becky G, Shaboozey, Rob Lowe, Teyana Taylor, Dylan Sprouse y la modelo Barbara Palvin.

A ellos se sumaron personalidades vinculadas al deporte y al mundo digital. Entre los asistentes destacaron el exbasquetbolista Kareem Abdul-Jabbar y el streamer IShowSpeed, uno de los creadores de contenido con mayor audiencia a nivel global.

Diversos reportes internacionales también señalaron la presencia de otras figuras reconocidas. Entre ellas aparecieron Bill Gates, Tom Holland, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, quienes participaron en distintas actividades relacionadas con el desarrollo de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo seguirá reuniendo a figuras del cine, la música, el deporte y las redes sociales en sus distintas sedes. Conforme avance la competencia, se espera la presencia de nuevas celebridades en los estadios de Norteamérica.