La Policía Nacional logró recuperar una camioneta robada en el distrito de Santiago (Ica). El hallazgo se produjo en un descampado del sector Cinco Piedras, sobre un camino de trocha, alrededor de las 9:00 a.m.

Vehículos recuperados

El vehículo de placa Y2E-935, color azul y marca Toyota, pertenece a Domitila Graciela Crispín Mayurí, y era utilizado para la actividad comercial, incluyendo la venta de caldo de gallina en la av. Siete. Durante el robo, los delincuentes sustrajeron además una fuerte suma de dinero que bordearía los 45 mil soles y se encontraría en la parte trasera de la camioneta.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables del asalto y garantizar la seguridad en la zona, mientras que la propietaria pudo recuperar su vehículo.

En otra intervención, la Región Policial Ica, a través de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos Ica, en coordinación con personal de la División Regional de Inteligencia PNP Ica, logró la intervención y detención de una mujer presuntamente implicada en el delito contra el patrimonio – receptación, al encontrarse en posesión de un vehículo con requisitoria vigente por asalto y robo.

El hecho se registró el 25 de febrero de 2026, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, en la calle Los Eucaliptos N.° 654, en el distrito de La Tinguiña. La intervención se realizó tras información de inteligencia, que alertaba sobre la posible ubicación de un vehículo automotor mayor, categoría N1, marca RAM, modelo 1500 Rebel Crew Cab, color rojo, de placa BSJ-803, al interior de un inmueble de la zona.

Constituidos en el lugar, los efectivos policiales ubicaron un inmueble de material noble de un nivel, color blanco, con dos puertas metálicas, encontrándose la puerta principal entreabierta y parcialmente cubierta con triplay y calamina, lo que obstaculizaba la visión hacia el interior.

Tras identificarse plenamente y dialogar con la propietaria del inmueble, Jhenifer Estefani Suclupe Rojas (25), esta permitió el ingreso voluntario a su domicilio, constatándose en el interior la presencia del vehículo descrito, el mismo que registraba requisitoria vigente solicitada por la SEPROVE Ica, por el motivo de asalto y robo de vehículos, de fecha 25/02/2026, con Documento N.° 96.

Ante tal situación, se procedió con la detención de la propietaria por su presunta implicancia en el delito de receptación, siendo trasladada junto con el vehículo recuperado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes conforme a ley.

