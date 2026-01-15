Una camioneta que había sido robada durante un violento asalto a mano armada fue recuperada por la Policía en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, tras un operativo de patrullaje motorizado.

Moderno vehículo

El vehículo, una camioneta Toyota Hilux de color plata metálico y placa BXE-945, fue hallado en estado de abandono en el asentamiento humano 21 de Noviembre, a la altura de la avenida Inquilos Damnificados. Al verificar la placa en el sistema policial, se confirmó que contaba con una requisitoria vigente por robo.

De acuerdo con la información policial, la camioneta había sido sustraída el pasado 13 de enero de 2026, alrededor de las 8:25 de la noche, en la vía de Evitamiento Chimbote–Nuevo Chimbote, en la región Áncash. La unidad se dirigía de Chimbote a Lima cuando sufrió la explosión de una llanta, obligando a sus ocupantes a detenerse bajo un puente, a la altura del kilómetro 13.

En ese momento, entre seis y siete sujetos armados y con el rostro cubierto salieron de la oscuridad, redujeron a los ocupantes del vehículo y los trasladaron por un descampado, donde permanecieron retenidos durante varias horas. Recién pasada la medianoche, los delincuentes se retiraron, permitiendo que las víctimas lograran liberarse y caminar hasta el peaje de Chimbote para pedir auxilio y formalizar la denuncia.

El vehículo recuperado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias e investigaciones que permitan identificar a los responsables del asalto.

VIDEO RECOMENDADO