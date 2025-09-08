La tarde del sábado, un bajo la modalidad de falso pasajero fue recuperado en tiempo récord por la Policía Nacional en Ica. Según informó la , la rápida activación del Plan Cerco permitió frustrar el accionar de los delincuentes y devolver la unidad a sus propietarios.

Golpe policial

El hecho se registró en inmediaciones de la agencia Soyus, donde sujetos desconocidos abordaron un automóvil haciéndose pasar por pasajeros. Durante el trayecto, redujeron al conductor y se apoderaron del vehículo, emprendiendo la huida a gran velocidad con rumbo desconocido.

De inmediato, agentes policiales desplegaron un operativo que incluyó patrullaje intensivo y coordinación entre distintas unidades. La presión ejercida obligó a los delincuentes a abandonar la unidad en el sector de San Joaquín, logrando así su recuperación sin que se produjeran enfrentamientos ni daños mayores.

La Policía confirmó que el vehículo corresponde a un Hyundai Eon color plata, de placa V7E-322, el cual ya fue puesto a disposición de la dependencia correspondiente para las diligencias de ley.

