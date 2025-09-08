La tarde del sábado, un vehículo robado bajo la modalidad de falso pasajero fue recuperado en tiempo récord por la Policía Nacional en Ica. Según informó la Región Policial, la rápida activación del Plan Cerco permitió frustrar el accionar de los delincuentes y devolver la unidad a sus propietarios.

Golpe policial

El hecho se registró en inmediaciones de la agencia Soyus, donde sujetos desconocidos abordaron un automóvil haciéndose pasar por pasajeros. Durante el trayecto, redujeron al conductor y se apoderaron del vehículo, emprendiendo la huida a gran velocidad con rumbo desconocido.

De inmediato, agentes policiales desplegaron un operativo que incluyó patrullaje intensivo y coordinación entre distintas unidades. La presión ejercida obligó a los delincuentes a abandonar la unidad en el sector de San Joaquín, logrando así su recuperación sin que se produjeran enfrentamientos ni daños mayores.

La Policía confirmó que el vehículo corresponde a un Hyundai Eon color plata, de placa V7E-322, el cual ya fue puesto a disposición de la dependencia correspondiente para las diligencias de ley.

