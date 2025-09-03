El Gobierno Regional de Ica y el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol) firmaron un convenio que busca mejorar la cobertura y calidad de atención médica para efectivos policiales y sus derechohabientes en la región.

Acceso a la salud

El acuerdo, suscrito por el gobernador regional de Ica, Dr.Jorge Hurtado Herrera y el gerente general de SaludPol, Héctor Helmuth Berastain Merino, tendrá una vigencia de tres años y se implementará a través de 55 establecimientos de salud en las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa.

El objetivo es brindar servicios de atención en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud al personal policial en actividad, retiro, cadetes y estudiantes de las escuelas de formación de la PNP, así como a sus familiares afiliados.

Según lo acordado, las atenciones se realizarán en los centros de salud adscritos a las siete unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ica, y estarán sujetas a un catálogo de procedimientos médicos. Estos deberán cumplir estándares de calidad y tiempos adecuados de respuesta, según los lineamientos de las IPRESS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud).

