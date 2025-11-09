Un intenso operativo policial terminó en un enfrentamiento a tiros en pleno distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), cuando agentes de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Dirove Sur) lograron recuperar una camioneta robada en la región Ica y capturar a cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Chukys de Ica”, una organización delictiva conocida por dedicarse al robo de vehículos de alta gama en el sur del país.

Enfrentamiento a balazos

El operativo se realizó el 6 de noviembre alrededor de las 2:00 de la tarde, en un local de lavado de autos ubicado en la avenida Canto Grande 3470, urbanización San Rafael. Allí, los agentes encontraron la camioneta Toyota Hilux 4x4 de placa BPB-719, sustraída un día antes en la provincia de Palpa (Ica). El vehículo había sido rastreado mediante GPS, lo que permitió seguir su recorrido hasta Lima, donde los delincuentes intentaban ocultarla y lavar cualquier rastro de su travesía.

Durante la intervención, los efectivos se enfrentaron a los sospechosos en medio de un breve pero violento fuego cruzado. Uno de los presuntos delincuentes, identificado como Neffri David Valdivia Ceccarelli (37), alias Netflix, resultó herido por un impacto de bala en la pierna derecha. Fue trasladado al Hospital.

Junto a él fueron capturados Abraham Pacheco Terrones (23), alias Loco Abraham; Josué Pacheco Terrones (27), alias Chuki; y Óscar Alexander Reyes Hernández (28), alias Gordo Óscar. Todos son naturales de Ica y, según los reportes policiales, dos de ellos tienen antecedentes por robo agravado en esa región.

La intervención permitió además el decomiso de un revólver calibre 38, con número de serie erradicado, hallado en poder del herido. Los agentes también incautaron un automóvil Kia Picanto, utilizado presuntamente para escoltar la camioneta robada durante su traslado desde Palpa hasta Lima.

El general PNP Manuel Vidarte Perrigo, jefe de la Región Policial Lima, destacó la efectividad del operativo. “Se ha intervenido a cuatro sujetos en San Juan de Lurigancho. Robaron una camioneta en Palpa, amenazaron al propietario y la trasladaron hasta Lima. Al ser descubiertos, hubo un intercambio de fuego cruzado entre la banda y el personal policial”, señaló el general.

Vidarte explicó que la rápida coordinación entre el propietario del vehículo y los agentes especializados permitió seguir la señal GPS hasta el punto exacto donde los delincuentes pretendían borrar las evidencias.

“El trabajo conjunto de la Dirove y el agraviado permitió ubicar la camioneta en un car wash, donde estaban lavándola luego de su travesía. Los policías los sorprendieron y los capturaron tras un enfrentamiento”, añadió el jefe policial.

Cabe señalar que, el atraco ocurrió el 5 de noviembre en Palpa, cuando sujetos armados interceptaron al propietario de la camioneta y lo amenazaron de muerte para despojarlo del vehículo. Tras el robo, la banda emprendió viaje hacia Lima, recorriendo más de 300 kilómetros en menos de 24 horas. La camioneta fue seguida por GPS hasta que finalmente fue ubicada en el distrito más poblado de la capital.

VIDEO RECOMENDADO