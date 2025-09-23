En un rápido y efectivo operativo, la Región Policial Ica logró recuperar un automóvil Hyundai Grand i10, color azul, de placa VP-7301, que había sido robado la tarde del sábado 20 de septiembre en inmediaciones del centro comercial Mega Plaza.

Operación policial

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando la víctima estacionó la unidad frente al establecimiento y, al salir, comprobó que había desaparecido.

De inmediato, el propietario interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, activándose el protocolo de búsqueda. Agentes del DEPINCRI Ica, junto al área de Robos de la DIVINCRI, desplegaron un patrullaje intensivo en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con especial atención en las rutas de salida hacia distritos cercanos donde suelen movilizarse los delincuentes.

La acción policial rindió frutos en tiempo récord. A las 9:20 de la noche, apenas tres horas después del robo, los efectivos lograron ubicar el vehículo abandonado en una vía pública del distrito de Los Aquijes.

El propietario del automóvil fue notificado de inmediato y acudió a las instalaciones policiales, donde pudo constatar el buen estado de su vehículo. Con ello, se le devolvió la tranquilidad y confianza en la capacidad de respuesta de las autoridades frente al accionar delictivo que preocupa a la ciudadanía.

