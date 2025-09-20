El jueves 18 de septiembre, a las 8:00 de la noche, efectivos de la Comisaría PNP Parcona, desplegaron el “Operativo Impacto 2025” en diferentes sectores del distrito.

Orden y control

La intervención, realizada junto a la Municipalidad de Parcona y el Ministerio Público, se centró en locales de venta de licor y puntos estratégicos donde se sospechaba de actividades irregulares.

La acción conjunta contó con la participación de la Subgerencia de Fiscalización, Licencias, Comercialización y Salubridad, además del Fiscal de Prevención del Delito. Durante el operativo se efectuaron controles de identidad, verificaciones vehiculares y revisiones a establecimientos, con el objetivo de frenar la informalidad y prevenir delitos que afectan la tranquilidad vecinal.

Como resultado, fueron intervenidos dos bares, uno en la alameda de Parcona y otro en el sector El Mantaro, ambos sin licencias municipales y presuntamente comercializando bebidas alcohólicas y cigarrillos de contrabando. Fueron clausurados.

