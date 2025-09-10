En un operativo relámpago, efectivos de la Comisaría PNP de Santiago lograron la captura de seis presuntos integrantes de la organización delictiva denominada “Los Barreteros del Sur”, dedicada al hurto agravado de mineral. La intervención se produjo la tarde del lunes 8 de septiembre, alrededor de las 6:20 de la tarde, en la parte trasera de un grifo del distrito del distrito.

Miles de dólares

La operación se inició tras la denuncia de una ciudadana propietaria de un camión con Sistema de Posicionamiento Global (GPS), quien alertó que la unidad había desviado su ruta establecida. Gracias al monitoreo, los agentes rastrearon el vehículo, un camión rojo y azul de placa D3W-853, que se encontraba estacionado en actitud sospechosa, lo que permitió activar de inmediato un plan de intervención.

Al llegar al lugar, la Policía sorprendió a cinco varones y una mujer descargando parte del mineral presuntamente cobre hacia otro vehículo. En la intervención se logró recuperar un total de 35 toneladas de carga valorizada en miles de soles, además de incautarse 2,000 dólares y 3,000 soles en efectivo, presumiblemente relacionados con el ilícito.

Los seis detenidos fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial para ser sometidos a las diligencias de ley. Según la PNP, este grupo operaba bajo la modalidad de desvío de camiones para luego comercializar el mineral en el mercado ilegal, generando importantes pérdidas a las empresas afectadas.

Se investiga además si existen más miembros de la organización criminal involucrados en esta red, así como posibles vínculos con otros robos de mineral registrados en la región.

Las autoridades policiales señalaron que las investigaciones continuarán en los próximos días con el fin de identificar a los cabecillas de la organización y desarticular por completo sus operaciones en la zona sur del país.

VIDEO RECOMENDADO