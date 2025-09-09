En una contundente operación policial, agentes de la Región Policial Ica lograron la detención de dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los bravos del sur”.

Golpe policial

La intervención se produjo el domingo 7 de septiembre, alrededor de 6:00 de la tarde, en el sector de La Tierra Prometida, en el AA. HH. La Molina - I Etapa, donde personal de inteligencia y del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) sorprendió a los sospechosos a bordo de una mototaxi.

Los detenidos fueron identificados como Piero Alejandro Campos Yarma (33), quien registra antecedentes por porte ilegal de armas, y Darlyn Xiomara Arana Pardo (22). Durante el registro vehicular se les hallaron tres armas de fuego: un revólver Jaguar con número de serie erradicado y cuatro municiones, un revólver marca Cora abastecido con cuatro cartuchos, y una pistola Baby con su respectiva cacerina. También se incautaron ocho municiones adicionales y dos teléfonos celulares.

El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Leiby Antonio Huamán Daza, informó que las armas con serie erradicada evidencian un alto nivel de peligrosidad. “Generalmente se trata de armas robadas, cuyo número de serie es borrado para evitar su identificación. Sin embargo, contamos con técnicas para restaurar esos registros y determinar su origen”, señaló.

La Policía no descarta que existan más implicados y ya se realizan cruces de información para determinar la posible participación de terceros, incluyendo al propietario del vehículo menor utilizado.

El general Huamán Daza recordó que la sola posesión de armas de fuego sin licencia constituye delito contra la seguridad pública en la modalidad de posesión, uso o porte ilegal. Asimismo, destacó la importancia del trabajo articulado entre las unidades de inteligencia y el área de investigación criminal para frenar a organizaciones delictivas que amenazan la seguridad ciudadana.

Durante la misma intervención, la Policía confirmó que viene intensificando los operativos en Ica. En la última semana se logró recuperar más de cinco vehículos mayores, mototaxis y motocicletas lineales, además de reforzar la presencia policial en diversos sectores de la ciudad. También se están erradicando los colectivos informales, considerados focos de extorsión y violencia.

VIDEO RECOMENDADO