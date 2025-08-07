En un operativo conjunto, agentes de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de Lima y el Grupo Terna de Ica lograron la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Cuervos del Hampa”.

Golpe a la delincuencia

El operativo se desarrolló a la altura del kilómetro 365 de la carretera Panamericana Sur, donde, tras una espectacular persecución, los efectivos intervinieron en flagrancia delictiva a Javier Alonso Rojas Guevara de 24 años, alias “Javier”, Luis Alberto Córdoba Aparcana (53), alias “Luis”, Juan Amílcar Pacheco Lavarello (44), alias “Juan”, Rit Farid Mardini Velázquez (24), alias “Ritz”.

Según las primeras investigaciones, los detenidos serían presuntos autores de delitos como sicariato, marcaje, reglaje, extorsión, tenencia ilegal de armas, micro comercialización de drogas y otros ilícitos conexos.

Durante el registro personal, la policía encontró entre sus pertenencias: un arma de fuego tipo pistola con la serie erradicada, cinco municiones. bolsas con sustancias ilícitas que, según pruebas preliminares, serían marihuana y clorhidrato de cocaína y otros elementos de interés criminalístico.

Los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y vienen siendo investigados por la presunta comisión de delitos contra la seguridad pública, en las modalidades de porte ilegal de armas, micro comercialización de drogas y crimen organizado.

