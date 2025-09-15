En respuesta a denuncias ciudadanas sobre disturbios nocturnos, la Municipalidad Provincial de Ica realizó un operativo inopinado este fin de semana, en coordinación con la Policía Nacional. La intervención se centró en controlar actividades económicas que estarían operando fuera de norma en distintos puntos de la ciudad.

Deficiencias en seguridad

El operativo se ejecutó en sectores como la calle Callao, la Unidad Vecinal y la urbanización Menorca, donde se inspeccionaron varios establecimientos. Según informó el equipo de fiscalización, se levantaron actas por infracciones relacionadas con el incumplimiento del giro de negocio y deficiencias en las condiciones de seguridad.

Uno de los casos más relevantes se registró en la calle Callao, donde un local con licencia de restaurante fue clausurado temporalmente tras comprobarse que operaba como bar, ofreciendo bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y alterando el orden público.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, con respaldo técnico de inspectores de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres.

