La Municipalidad Provincial de Ica presentó una nueva flota de 20 motopatrullas que ya se encuentran operando en las calles como parte del servicio de Seguridad Ciudadana. La entrega se realizó este domingo 21, tras el desfile cívico institucional en la Plaza Bolognesi.

Lucha contra la delincuencia

Las motocicletas, completamente equipadas y con la documentación en regla, fueron adquiridas en el marco del proyecto “Ica Segura”, por el Gobierno Regional de Ica. La iniciativa apunta a fortalecer la capacidad operativa de las autoridades locales frente a la creciente demanda en temas de seguridad ciudadana.

En diciembre del 2024, el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, hizo la entrega simbólica de las unidades al alcalde provincial, Carlos Reyes Roque, como parte del componente vehicular del proyecto de la futura Central de Monitoreo C5, que también contempla tecnología de inteligencia artificial, laboratorios de criminalística y una red de videovigilancia en tiempo real.

El paquete completo entregado por el Gobierno Regional a la Región Policial de Ica incluye 200 motocicletas y 50 camionetas, todas equipadas con tecnología moderna. De ese total, 20 motocicletas y 10 camionetas 4x4 fueron asignadas al Serenazgo de Ica, con cámaras internas y externas, radios, GPS y sistemas de comunicación directa.

VIDEO RECOMENDADO