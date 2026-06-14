Juan Namoc Medina es un destacado docente universitario que asume a la literatura para difundir su importante producción científica, médica y filosófica. Cito a ¨Bioética, vida y muerte: personajes ilustres de la medicina” que reúne profundas reflexiones que entrelaza los dilemas morales de la práctica médica moderna con semblanzas de médicos que transformaron la salud mundial.

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Además, ha difundido textos vinculados a su especialidad de pediatría, como “Cirugía pediátrica básica”, “Atlas de patología quirúrgica pediátrica”, y, a la vez, otras esferas de la medicina: “Cerebro, mente y alma”, “Bioética”, “Filosofía médica”, “El cerebro criminal” y “Teratogénesis”. Asimismo, en anteriores textos analizó el origen biológico, neurológico y contextual de las conductas antisociales y psicopáticas.

Contenido

Su reciente libro “Mujeres ilustres de la historia en investigación, ciencia, literatura, política, religión, artes y en los orígenes de la evolución” (Fondo editorial UPAO, 2026), contiene los orígenes y evolución del rol femenino desde la era prehistórica.

Se apoya en descubrimientos científicos y arqueológicos, analizando el rol de la mujer a través de divinidades poderosas de civilizaciones antiguas. Da información de la diversidad de campos: Rinde homenaje a figuras femeninas destacadas en múltiples disciplinas: ciencias, literatura y artes, política y religión. Revisemos: Mujeres ganadoras del Premio Nobel (p.17), mujeres ilustres en la edad antigua (p.83), mujeres ilustres en la edad media (p.99), mujeres ilustres en la edad moderna, (p.111) mujeres ilustres en la edad contemporánea (p.141), y, paleontología: la mujer en los orígenes de la evolución (p.175).

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Mujeres ilustres

Esta magnífica obra reivindica la presencia de la mujer y permite visibilizar su majestuosa obra en pro de la humanidad, tanto en el plano físico como simbólico, espiritual, intelectual y social. La argumentación del libro se basa en el análisis de fósiles y de obras de arte de divinidades, mujeres de las eras prehistórica y antigua, de culturas como la sumeria, china, india, persa, egipcia, hebrea, griega o romana.

En el prólogo del libro, la Dra. Olga Cribilleros enfatiza que este libro es un homenaje a quienes han marcado un antes y un después en la historia del conocimiento y la dignidad humana, pero que también es una interpelación al presente, a la necesidad de seguir construyendo espacios donde el talento de las mujeres no sea una excepción ni sorpresa, sino parte esencial y legítima de la historia compartida (p.15).

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Premio Nobel en las Ciencias

Es imprescindible: Marie Curie, la única mujer en la historia que ha ganado el Premio Nobel en dos disciplinas científicas distintas (Física en 1903 y Química en 1911). Asimismo, tenemos a las galardonadas organizadas por su área científica: Física, es la categoría científica donde menos mujeres han sido premiadas: Marie Curie (1903): Por sus investigaciones sobre los fenómenos de la radiación. María Goeppert Mayer (1963): Por descubrir la estructura de capas del núcleo atómico. Donna Strickland (2018): Por inventar la amplificación de pulso gorjeado (básica para los láseres de alta intensidad actuales). Andrea Ghez (2020): Por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia.

En Química, Marie Curie (1911), por el descubrimiento del radio y el polonio. Irène Joliot-Curie (1935): (Hija de Marie Curie) por la síntesis de nuevos elementos radiactivos. Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) por determinar la estructura de importantes sustancias bioquímicas (como la penicilina y la vitamina B12) mediante rayos X. Ada Yonath (2009) por sus estudios sobre la estructura y función del ribosoma. Frances Arnold (2018) por la evolución dirigida de enzimas. Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna (2020 por el desarrollo de las “tijeras genéticas” CRISPR-Caso para editar el ADN. Carolyn Bertozzi (2022), por el desarrollo de la química y la química bioortogonal.

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Premio Nobel Literatura

Cito a Selma Lagerlöf (1909), Grazia Deledda (1926), Sigrid Undset (1928), Pearl S. Buck (1938), Gabriela Mistral (1945), Nelly Sachs (1966), Nadine Gordimer (1991), Toni Morrison (1993), Wisława Szymborska(1996), Elfriede Jelinek (2004), Doris Lessing (2007), Herta Müller (2009), Alice Munro (2013), Svetlana Alexiévich (2015), Olga Tokarczuk (2018), Louise Glüc (2020), Annie Ernaux (2022), Han Kang (2024). A nuestro continente representa Mistral.

Importancia

Lo encomiable del libro sobre mujeres ilustres no es solo “hacerles justicia” por caridad histórica. Su valor radica en que completa el mapa del conocimiento humano. Si solo nos cuentan la mitad de la historia, estamos entendiendo el mundo a medias.

Esta investigación construye referentes para que las próximas generaciones de niñas sepan que no están “invadiendo” la ciencia, el arte o la política; solo están reclamando un espacio que sus antepasadas ya habían ayudado a construir. En resumen, Juan Namoc Medina logra fusionar la antropología evolutiva, la historia del arte y la ciencia moderna para demostrar que la mujer no ha sido un actor secundario, sino el pilar fundacional y el motor del desarrollo intelectual, científico y cultural de la humanidad.

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