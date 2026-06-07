El Dr. Elmer Robles Ortiz es un reconocido y respetado maestro universitario, educador e investigador peruano (muy vinculado a la Universidad Nacional de Trujillo y a la Universidad Privada Antenor Orrego). Aunque su línea principal de investigación histórica y editorial se centra en el pensamiento de grandes intelectuales —como Antenor Orrego y el Grupo Norte— y en la historia de las universidades y escuelas normales en el Perú, sus aportes a la pedagogía infantil son fundamentales. En esta área difunde sus ensayos, testimonios y reseñas en el libro “Por una educación infantil de calidad” (Infolectura,2025). A propósito, el día 25 de mayo se celebró en el Perú el “Día de la educación inicial” y pocos hemos recordado esta efemérides socio-cultural; por ello, este libro es imprescindible para educadores, padres de familia y para escritores que se dedican a la literatura infantil y juvenil.

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Del título

En el sugerente título el autor enfoca ya sus sustentos en la importancia y el derrotero histórico del nivel inicial en el país. “Por una educación infantil de calidad” es un eje temático constante en la literatura pedagógica y en diversos ensayos del autor. Este libro reúne sus publicaciones y ponencias más destacadas en certámenes nacionales e internacionales por donde nuestro educador peregrino imparte conocimiento. Al leer sus textos, desde el capítulo intitulado “Dicho y hecho” (p. 9), nos recuerda los trabajos teóricos respecto a familia y educación, y actualiza la participación de las hermanas “Victoria y Emilia Barcia Boniffatti: hito en el derrotero de la educación inicial en el Perú”.

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El núcleo

De la lectura se comprueban ideales y propuestas de la calidad en la educación infantil que se resume en los siguientes puntos clave de la estructura del libro: “Dicho y hecho” (pp. 9-180), “Algunos aporte sobre educación infantil, esquemas y pensamiento vivo” (pp. 183-219) y “Anexos-voces juveniles” (pp. 227-245). Este último apartado es una innovación al incorporar la expresión de estudiantes respecto a la pedagogía de Elmer Robles, Maestro Palmas Magisteriales del Perú.

El rescate

Robles Ortiz con identidad pedagógica argumenta que, para construir una educación inicial de calidad, primero debemos comprender sus raíces. Dedica gran parte de su investigación a visibilizar la “participación de la familia en la educación y el desarrollo” (p. 11), la educación escolar y preescolar” (p. 37) y “pedagogía de valores” (p. 52), entre otros títulos. Enhorabuena la valoración de la obra pionera de las hermanas Victoria y Emilia Barcia Boniffatti (creadoras del primer jardín de la infancia estatal en el Perú), al rescatar su lema “Todo por amor, nada por la fuerza” (p. 89). Entre líneas advertimos también que hay que “amar a los niños respetando su condición y su dignidad”. El autor sostiene que la calidad no es una moda tecnológica actual, sino un principio humano y ético de respeto absoluto a la infancia.

Desarrollo Infantil

En sus escritos y análisis, Robles plantea la integralidad del desarrollo infantil sobre el nivel preescolar, enfatiza que un programa de calidad real no debe limitarse a la estimulación cognitiva o intelectual precoz. Para él, la educación infantil es un sistema integrado que debe cubrir la dimensión socializadora: ayudar al niño a construirse como un ser social. Acción preventiva: detectar y atender a tiempo carencias afectivas, motrices u orgánicas. Atención bio-psicosocial: vincular la educación directamente con la salud y la nutrición. Cito a “el derecho a la educación primaria” (p. 118) y “educación ambiental, imperativo de hoy” (p. 122).

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Dignificación

Robles Ortiz es firme al señalar que la “calidad” no es un concepto neutro, sino político e ideológico. Una verdadera educación infantil de calidad exige: Inversión social sostenida por parte del Estado en la primera infancia para romper los círculos de pobreza y desigualdad. Salarios justos y formación continua para las educadoras y educadores, demostrando que las condiciones laborales del maestro impactan directamente en el servicio que reciben los niños.

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El triángulo educativo

El autor plantea que el centro infantil no puede operar de forma aislada. La calidad se mide también en la capacidad del jardín para orientar a las familias (consideradas el primer agente educativo) y en integrar elementos de la identidad cultural de la propia comunidad dentro del ambiente físico de aprendizaje (juguetes tradicionales, artesanías, etc.). Por ello, en su contenido trasciende el “triángulo educativo (Escuela-Familia-Comunidad)”.

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Valoración

“Por una educación infantil de calidad” (Infolectura,2025) supera al enfoque histórico-crítico, fundamenta por qué la educación inicial es la base estratégica de todo el sistema educativo peruano. “No basta ser especialista en una sola cosa para producir lo que necesita nuestra educación; necesitamos, como Elmer Robles Ortiz, abrirnos a otros campos del saber para, desde distintas perspectivas, ahondar en el estudio de nuestra realidad. Mucho más en estos tiempos en que se habla de estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios” (Alberto Moya Obeso). “¡Que hermoso es dejar huellas de amor a lo largo del tiempo!” (Dra. Bertha Malabrigo de Vértiz). Leámoslo.