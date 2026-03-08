Miguel Garnett (Londres, 1935). Ordenado Sacerdote para la Diócesis de Westminster, Londres, en 1965. De 1967 a 1972 trabajó en el distrito de San Martín de Porras, Lima, y adoptó la nacionalidad peruana en 1974. Laboró en la Prelatura de Huamachuco. Ha sido párroco rural en Hualgayoc, Cajabamba y Celendín; fue rector del Seminario Mayor de San José de Cajamarca. Ha obtenido el doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cajamarca.

VER MÁS: Elmer López Guevara y su narrativa del sueño

Él se encargó de la traducción del español al inglés de “Mi amigo Sultán” (doce ediciones), “Sultán my friend”, y lo ha realizado con destacada maestría narrativa. Ha permitido que la novela de Carlos Sánchez Vega, nacido en Cartavio y profesor de Lengua y Literatura, por la Universidad Nacional de Trujillo, esté ahora al acceso de niños y jóvenes bilingües, en su 13 edición por Arteidea de Jorge Luis Roncal. Asimismo, Carlos Sánchez fue incluido en “Poesía infantil de La Libertad” (Infolectura, 2025).

Duendes y luciérnagas

La participación de Carlos Sánchez en narrativa juvenil se inicia con el libro “Duendes y Luciérnagas”, que lo integran catorce relatos elaborados desde la particular visión y sensibilidad de un personaje niño, consciente de la vida andina, testigo de accidentes y hechos humanos en las casas, la escuela y escenarios agridulces.

LEER MÁS: La muralla que Luis Cassaro nos invita a franquear

Mi amigo Sultán

En la novela infanto-juvenil “Mi amigo Sultán” se expone el proceso de las migraciones de personas y de animales. Sultán es el perro el cual recorre diferentes sitios y clases sociales, y constata la deshumanización del hombre. Es un conjunto de remembranzas ciertas y evocaciones ficticias de un can chusco pero tierno. Desde el ambiente rural, Sultán va narrando su vida y capta la atención de los lectores, por la infancia que vive siempre en la memoria. Los acontecimientos y vivencias son descritos con belleza y naturalidad, como si estuviéramos viviendo la trama.

Nace Sultán

En el caserío, Laika se apareó con Duque. Los cachorros fueron chuscos como ella. En el hogar, don Esteban decidió desprenderse de las crías hembras y conservar solo un macho, aunque su cónyuge la señora Filomena y sus cuatro hijos, discreparon. No obstante, Serapio, el peón encargado de cumplir, optó por abandonarlos en el bosque. Los familiares de don Esteban rescataron a las perritas y las criaron hasta más grandes y las donaron a otras familias. Sultán dormía rodeado de hembras, de ahí su nombre.

Personajes Principales

Además de los mencionados, tenemos a los siguientes personajes familiares: Luis Enrique, el último de los cuatro hijos, con quien Sultán tuvo cercanía y cariño. Carlos Alberto, hermano mayor de Luis Enrique, salió del lar y se graduó de ingeniero en la ciudad capital. Personajes perros: Rocky y Lucero, mayores que Sultán, valientes en la Campiña; Pelusa, el amor platónico de Sultán; y Don Polito, el veterinario quien trató de salvar al envenenado Rocky. Mi amigo Sultán describe breves historias y costumbres, constituyendo una obra literaria que sensibiliza y actualiza los valores para entender que en esta vida, felizmente, no todo está perdido.

PUEDE LEER: Gerson Ramírez y su fórmula para romper hechizos

Personajes secundarios

El hijo de vecino (él del árbol) que se atrevió a entrar a la huerta de don Esteban. El Flaco Baltazar, quien desnudo intentó robar el único cordero de don Esteban. Don Sebastián, vecino agricultor con problemas en la toma de regadío e hirió de muerte a Sultán. Ruperta, la joven que apoyaba en la casa de Carlos Alberto en la ciudad capital. Duquesa, la perra que Sultán conoció en la ciudad. Jacinta, en otra casa, cuidaba a Duquesa. Boby era de raza y fue robado de la casa donde se hospedaba Sultán. Gitano, chusco, llegó y se quedó luego de ser atendido por Luis Enrique.

Crítica Nacional

El escritor y crítico piurano Sigfredo Burneo ha señalado que “la obra no hace alarde de pomposidad técnica, pues prefiere mantenerse dentro de los modelos clásicos de la narración (…). La obra nos informa, en un lenguaje coloquial y con una ternura honesta, sobre la relación y las aventuras de un perro y su amo. La historia del amigo Sultán, desde su nacimiento hasta su muerte, discurre limpiamente con certeras interpolaciones de riesgo y tranquilidad, de humor y drama, de alegría y tristeza. (…) A los lectores de cualquier edad y condición les debe resultar muy agradable encontrarse con un relato libre de abalorios y cargado de esperanza”.

LEER AQUÍ: El Vallejo que Ciro Alegría conoció

Crítica Ecuatoriana

La escritora Marietta Cuesta, desde Cuenca escribió que “el desborde de la imaginación nos conduce a los mejores momentos de la magia narrativa y la recreación, a pesar de su escenario concreto real. El relato nos lleva por los caminos de la fantasía con esta original historia; la bella, aventurera y nostálgica historia de un perro de jerárquico nombre, Sultán, desterrando su infancia, rememorando sus buenos y mozos tiempos”.

Antologías

La obra de Sánchez Vega figura en Nueva Poesía Peruana 70/80 de Jesús Cabel (Venezuela, 1981); Literatura infantil y juvenil de La Libertad de Saniel Lozano (1993); Cuentipoemas, selección de Carlota Flores y Cronwel Jara (1998); y Edición extraordinaria, antología general de la poesía en La Libertad, 1918-2018. Por ello, en esta Navidad, difundamos más a Mi amigo Sultán, para niños y jóvenes. Es un clásico a leer.