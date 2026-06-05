Descendiente de progenitor salpino, Manuel Alvarez Haro nació en Trujillo, pero transcurrió su vida desde temprano en el puerto de Salaverry. Es profesor de historia y abogado. Como docente ejerció en los colegios “Blas Valera”, de Amazonas; “Guillermo Billinghurst”, de Lima; y Colegio Nacional de San Juan, de Trujillo. En el nivel superior fue profesor de Historia en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo.

PRODUCCIÓN INTELECTUAL

Acucioso lector y explorador de las fuentes históricas, ha publicado importantes trabajos, como “Chunas”, en coautoría con el poeta salaverrino Andrés Aguirre Lynch, de entrañable compañía, que es un conjunto de poesías y acontecimientos discurridos en distintas etapas de la vida del puerto de Salaverry.

Asimismo, en 1992 publicó el original, evocador e histórico volumen “Anecdotario seminarista”; en realidad, uno de los pocos libros sobre la rica y variada temática de las anécdotas discurridas en la imborrable etapa colegial, específicamente en nuestra ciudad.

No menos importantes y también sostenidos en la imborrable cadena del recuerdo y las vivencias testimoniales son los ágiles y amenos volúmenes: “Cachicadán”, “Chanchacap”, “Salpo, balcón andino”, “Las minas de Milluachaqui y el culto a San Simón”, “Historia de la mina La Guardia” de Salpo. En todos esos textos no solo se recoge la vivencia local, sino el amor a la tierra en las etapas imborrables de la infancia y adolescencia.

LEER MÁS: La danza del andrógino y de Guzmán

LA PALABRA DE ANDRÉS AGUIRRE LYNCH

En el prólogo a su importante trabajo, su entrañable amigo, paisano y colega en la docencia, el poeta Andrés Aguirre Lynch, explica el contenido y valor de esta fresca y renovada entrega:

“El presente trabajo es una obra integrada por un conjunto de narraciones vinculadas con la historia de nuestra ciudad y lugares aledaños, que en el devenir histórico corresponden a las etapas pre-inca, incaica, colonial y republicana de la Región La Libertad, una obra de fácil lectura escrita con lenguaje sencillo, ágil y ameno en el que se presenta lugares, hechos y personajes, un tanto olvidados a pesar de su relevancia histórica. No es un trabajo de análisis histórico y sentido académico riguroso; pero la historia está presente en sus páginas con claridad y fluidez que favorece el entendimiento y el interés del lector. No es una obra de creación literaria, sino de fundamentación real en todos los hechos que se narran”.

LEER AQUÍ: Danilo Sánchez y la fuerza pedagógica de sus cuentos

CONTENIDO

No siendo la obra una investigación de carácter histórico en el sentido convencional del término, el contenido no está distribuido por partes, secciones y capítulos, sino por textos evocativos, narrativos, descriptivos y, obviamente, históricos sobre determinados personajes, autoridades, aspectos y acontecimientos ocurridos en esta región desde las etapas anteriores a la invasión española, durante el proceso de la conquista y la colonia.

Entre los numerosos y divertidos relatos encontramos el sabor, descripción y evocación de acontecimientos primordiales ocurridos en esta parte del país desde las épocas de los imperios Mochica y Chimú, la fundación de Trujillo con la distribución de los primeros lotes para los primeros habitantes de la histórica ciudad.

Algunos hechos particulares son por ejemplo: La fundación de Trujillo, la astucia de Melchor Verdugo, doña Florencia de Mora, Trujillo en los tiempos de la monja alférez, el terremoto en el Día de San Valentín, Carlos Marcelo Corne, primer obispo peruano, fundación del Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, murallas y planos de Trujillo, el Dean Antonio de Saavedra y Leyva, el cacique don Vicente de Morachimo, un prócer olvidado…

Anécdotas y relatos de los primeros años de la emancipación son, por ejemplo: La independencia de Trujillo, Los patriotas hermanos Castro, La captura del presidente Riva Agüero en Trujillo, Bolívar en Trujillo, El combate de la “garita” de Moche, Rebelión de esclavos, Las hermanas Madalengoitia, benefactores de Trujillo.

De años posteriores a las luchas libertadoras son, por ejemplo: Chinos en Trujillo y el valle Chicama, Fundación del puerto de Salaverry, Los chilenos en Trujillo, Decapitación de vírgenes y santos.

Pertenecientes a tiempos posteriores son los relatos: El culto al Señor de Huamán, ¿Y qué se dice con Lucho?, El médico herbolario Yec Guan Chuy, Un filántropo trujillano, Don Víctor Larco Herrera, Un escupitajo convertido en plata, De tarjeta a tarjetazo, La lucha laboral en el valle Chicama y varios otros evocativos y hermosos relatos que el autor recoge para evitar la tiranía del olvido.

PUEDE LEER: Las matemáticas de la poética de César Vallejo

LAS PALABRAS DEL AUTOR

Como sincero acto de confesión, el propio Manuel Alvarez Haro explica el origen y proceso de composición de su libro: el contenido “no corresponde a una exposición historiográfica, por no contar con el rigor de la investigación en ese campo, a excepción del artículo sobre la fundación de Trujillo”.

También deja constancia de que algunas composiciones de carácter anecdótico y reales fueron recogidas de versiones testimoniales escritas y otras de relatos de la tradición oral, tanto en el ambiente de la conversación familiar como con parientes próximos. También contribuyeron los recuerdos, ya bastante lejanos, de la infancia y adolescencia, que corresponden a los años 40 y 50 de la pasada centuria.

VER AQUÍ: Las distintas voces narrativas de mi región

Estos apuntes fueron concluidos hace más de 20 años y por motivos familiares quedaron pendientes de su publicación.

Este importante y trascendental aporte representa el más cálido homenaje a la celebración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, la fundación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y la creación de la Universidad Nacional de Trujillo.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad