La escuadra de La Tinguiña, representante de la región Ica, se convirtió ayer en la gran revelación de la jornada al imponerse en sus dos compromisos del Campeonato Nacional de Voleibol U-15, certamen que se desarrolla en el coliseo Arequipa bajo la organización de la Liga Mixta de Vóley de Yura.

El conjunto iqueño comenzó su participación con una sólida victoria por 2-0 sobre Surco de Lima, equipo que en la edición anterior alcanzó las semifinales del torneo.

Con un juego ordenado y efectivo, La Tinguiña logró imponerse desde el inicio y dio el primer golpe de la competencia.

Más tarde, las iqueñas volvieron a demostrar su buen nivel al enfrentar a la selección de Miraflores, vigente campeona del campeonato. En un encuentro muy disputado, La Tinguiña se quedó con el triunfo por 2-1, con parciales de 25-11, 19-25 y 16-14, resultado que la perfila como una de las principales candidatas al título.

COMPETENCIA

El Campeonato Nacional de Voleibol U-15 reúne a diez equipos representantes de distintas regiones del país, divididos en dos series de cinco integrantes. Durante la fase inicial, cada equipo busca sumar la mayor cantidad de puntos para avanzar a la siguiente etapa.

De acuerdo con el sistema de competencia, los dos primeros lugares de cada grupo clasificarán a las semifinales y posteriormente disputarán el título nacional. En tanto, los equipos que finalicen en el tercer y cuarto puesto de sus respectivas series jugarán encuentros para definir las posiciones restantes del campeonato.

El certamen continuará desarrollándose en el coliseo Arequipa hasta el próximo 9 de agosto, fecha programada para la gran final. La destacada actuación de La Tinguiña en la primera jornada ha generado expectativa entre los asistentes, que esperan una reñida lucha.

VIDEO RECOMENDADO: